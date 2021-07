Κοινωνία

Κλιματισμός: έκκληση από δικαστικούς υπαλλήλους στον Τσιάρα

Παρέμβαση του Υπ. Δικαιοσύνης ζητούν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια, που κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες εργασίας. Το θέμα είχε αναδείξει με ρεπορτάζ του ο ΑΝΤ1.

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας σύμφωνα με ανακοίνωσή του (την οποία κοινοποιεί στους επικεφαλής των δικαστηρίων), ζητεί την παρέμβαση της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης λόγω της ανυπαρξίας κλιματιστικών σε μεγάλος μέρος των δικαστηρίων της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τους δικαστικούς υπαλλήλους εδώ και τρία χρόνια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των χαλασμένων κλιματιστικών, αλλά «η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη, κυρίως το καλοκαίρι, που σε συνθήκες καύσωνα εργαζόμαστε φορώντας τις προστατευτικές μάσκες».

Το πρόβλημα έχει αναδείξει ο ΑΝΤ1, με ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, που προβλήθηκε στις 14 Ιουλίου.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δικαστικές Υπηρεσίες της Αθήνας, από την έλλειψη κλιματισμού, και να ζητήσουμε την παρέμβασή σας, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τα τρία, τουλάχιστον, τελευταία χρόνια αλλά τον τελευταίο η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη, κυρίως το καλοκαίρι, που σε συνθήκες καύσωνα εργαζόμαστε φορώντας τις προστατευτικές μάσκες.

Όπως γνωρίζετε τον Μάρτιο του 2021 και με καθυστέρηση δυο ετών, η Εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ.)”, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δικαστικών κτιρίων, προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο εταιρεία, η οποία ανέλαβε την συντήρησή τους. Κι ενώ περιμέναμε πως επιτέλους το πρόβλημα του κλιματισμού θα αντιμετωπιστεί και θα επιλυθεί, δυστυχώς, μετά από περίπου τέσσερις μήνες, διαπιστώνουμε ότι ελάχιστες επισκευές έχουν γίνει και καμιά χρονική δέσμευση δεν υπάρχει για την αποκατάσταση των εκτεταμένων βλαβών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα, εντοπίζονται στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών, όπου πάρα πολλά γραφεία, ακόμα και ολόκληρα Τμήματα, όπως δέκα γραφεία της Εισαγγελίας Εφετών στον 4ο όροφο, το Τμήμα της Καθαρογραφής και του Αρχείου του Εφετείου στον 3ο όροφο, το Τμήμα του Ποινικού Μητρώου, στο 1ο υπόγειο, δεν έχουν καθόλου κλιματισμό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους χώρους δεν έχουν παράθυρα και δεν αερίζονται, με αποτέλεσμα τις μέρες του καύσωνα οι συνθήκες να είναι αφόρητες και επικίνδυνες, για τους δικηγόρους και τους πολίτες, που προσέρχονται για να εξυπηρετηθούν, και πολύ περισσότερο για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, που είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν εκεί για οκτώ ολόκληρες ώρες.

Από την ανάδοχο εταιρεία πληροφορηθήκαμε ότι, λόγω της παλαιότητας των κλιματιστικών (έχουν περάσει την 20ετία), η ανεύρεση ανταλλακτικών είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Κάποια ανταλλακτικά έχουν παραγγελθεί σε διάφορες χώρες και μετά από δυο μήνες δεν έχουν ακόμα παραληφθεί. Η εκτίμηση είναι πως στο εξής οι όποιες βλάβες δύσκολα θα επιδιορθώνονται και συνεχώς τα προβλήματα θα επεκτείνονται και σε άλλους χώρους του κτιρίου.

Κατά συνέπεια, η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων κλιματιστικών συστημάτων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να λάβει άμεση μέριμνα γι’ αυτό. Επί μέρους προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο κτίριο 11 και σε αρκετά γραφεία της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία, που έχει αναλάβει την συντήρηση εδώ και δυο μήνες και οι βλάβες δεν έχουν αποκατασταθεί.

Θεωρούμε πως δεν είναι λογικό να έχουν παραγγελθεί τα ανταλλακτικά στο εξωτερικό πριν από τουλάχιστον δυο μήνες όπως μας πληροφορεί η ανάδοχος εταιρεία και να μην έχουν παραδοθεί ακόμα. Επίσης θεωρούμε ότι είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα των τριών μηνών στο οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου δεν έχουν εγκρίνει το κονδύλιο των 12.800 € που έχει ζητήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την επίλυση των προβλημάτων του κλιματισμού.

Σε συνεννόηση του ΣΔΥΑ με τις Διοικήσεις των Δικαστικών Υπηρεσιών, παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη αποχώρηση των υπαλλήλων που εργάζονται σε χώρους που δεν υπάρχει κλιματισμός, τις μέρες που έχουμε καύσωνα, ωστόσο, δεν μπορεί να αποτελεί λύση αλλά ένα προσωρινό μέτρο για την προστασία της υγεία των εργαζομένων. Επίσης, λύση δεν μπορεί να είναι η αγορά και η διανομή από το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων ανεμιστήρων το καλοκαίρι και ηλεκτρικών θερμαστρών το χειμώνα.

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξουν το συντομότερο οριστικές λύσεις και να εξασφαλιστεί ανθρώπινο περιβάλλον στους χώρους που αποδίδεται η Δικαιοσύνη. Ζητούμε την άμεση επισκευή των κλιματιστικών μονάδων, όπου αυτό είναι εφικτό, και την αντικατάστασή τους με νέες, όπου είναι πεπαλαιωμένες».

