Κορονοϊός - Freedom Pass: η πλατφόρμα για τα 150 ευρώ

Πότε τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την προπληρωμένη κάρτα, για τους νέους που έχουν ήδη ή πρόκειται να εμβολιαστούν.

Ανοίγει αύριο, Τρίτη 20 Ιουλίου, η πλατφόρμα freedome pass για την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ στους νέους 18-24 ετών που θα εμβολιαστούν, από την πρώτη δόση του εμβολίου. Όπως δήλωσε o υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρρακάκης, στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά Fm, «οι νέοι θα μπορούν να μπούνε στο gov.gr για να κάνουν την αίτησή τους με τους κωδικούς Taxisnet. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει κωδικούς θα πρέπει να πάει στο ΚΕΠ. Από κει και πέρα ο τραπεζικός φορέας θα επικοινωνεί απευθείας με τον πολίτη εντός δύο ημερών και θα του δίνει την προπληρωμένη χρεωστική κάρτα, η οποία θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως τουρισμός και πολιτισμός».

Όσον αφορά στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δοθεί η προπληρωμένη κάρτα των 150 ευρώ από την πρώτη δόση του εμβολίου, ο υπουργός σχολίασε ότι «μερικές φορές παίζει ρόλο και η ταχύτητα όταν δίνεις ένα κίνητρο, ενώ παράλληλα έχουμε και εμπιστοσύνη στους νέους και ξέρουμε, βλέποντας και τα στατιστικά, ότι όσοι επιλέξουν να κάνουν την πρώτη δόση και θα κάνουν και τη δεύτερη».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των νέων 18-24 ετών που έκλεισαν το ραντεβού έπειτα από την ανακοίνωση του συγκεκριμένου κινήτρου και πλέον φτάνουν τους 125.000, ενώ από τις 28 Ιουνίου -όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για το freedom pass- κλείστηκαν συνολικά από 542.000 πολίτες νέα ραντεβού.

Σχετικά με το σύστημα ελέγχου των ψηφιακών πιστοποιητικών από τρίτες χώρες, ο υπουργός σημείωσε ότι ο έλεγχος από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων μπορεί να «γίνεται οπτικά, καθώς κάποια πιστοποιητικά δεν έχουν καν QR. Η έκπληξη είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ότι καταφέραμε όλα τα κράτη-μέλη και φτιάξαμε έναν κοινό μηχανισμό αναγνώρισης για το πιστοποιητικό που μπορεί να διαβάζει το QR».

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο μίας τρίτης δόσης εμβολίου, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε πρόκληση».

Επίσης, αναφέρθηκε στις νέες πλατφόρμες που αναμένεται να είναι διαθέσιμες μέσα στον Αύγουστο. Πρόκειται για μία πλατφόρμα από κοινού με το υπουργείο Υγείας, η οποία «είναι το πρόπλασμα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας». Όπως εξήγησε ο υπουργός, ο ηλεκτρονικός φάκελος θα είναι συνδεδεμένος με αυτό το σύστημα ώστε όλα όσα αφορούν στην υγεία του πολίτη να βρίσκονται σε μία, ενιαία εφαρμογή, και να έχουν ενιαία πρόσβαση σε όλα τα ιατρικά δεδομένα τους οι πολίτες. Εκτός από την άυλη συνταγογράφηση, τα παραπεμπτικά, θα προστεθούν οι ψηφιακές ιατρικές βεβαιώσεις αλλά και εξετάσεις.

Άλλη μία πλατφόρμα που ετοιμάζεται στο προσεχές διάστημα αφορά στο κτηματολόγιο, «ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης θα αντλεί τις απαιτούμενες πληροφορίες». Έτσι, θα δίνεται πρόσβαση στους συμβολαιογράφους σε περισσότερα από 17 πιστοποιητικά που απαιτούνται σήμερα για μία μεταβίβαση, ώστε να περιορίζεται άμεσα ο απαραίτητος χρόνος.

