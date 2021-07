Αθλητικά

Κλήρωση Champions League - Ολυμπιακός: ο αντίπαλος στον γ’ προκριματικό

Οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τον αντίπαλό τους στον γ’ προκριματικό του Champions League.

Η Μούρα από τη Σλοβενία ή η Λουντογκόρετς από τη Βουλγαρία θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, εφόσον οι πρωταθλητές Ελλάδας ξεπεράσουν πρώτα το εμπόδιο της Νέφτσι Μπακού στον Β΄ προκριματικό.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι γηπεδούχοι στο πρώτο παιχνίδι, στις 3 ή 4 Αυγούστου, και φιλοξενούμενοι στην ρεβάνς της 10ης Αυγούστου.

Τα ζευγάρια του Γ΄ προκριματικού γύρου του Champions League, όπως προέκυψαν από την κλήρωση που έγινε σήμερα (19/7) στη Νιόν:

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή Ομόνοια (Κύπρος)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) ή Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Κλουζ (Ρουμανία)-Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία) ή Γιανγκ Μπόις (Ελβετία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ή Νέφτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)-Μούρα (Σλοβενία) ή Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) ή Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αλασκερτ (Αρμενία) ή Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)

Μάλμε (Σουηδία) ή Ελσίνκι (Φινλανδία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) ή Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) ή Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Σέλτικ (Σκωτία) ή Μίντιλαντ (Δανία)

Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Γκενκ (Βέλγιο)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Μονακό (Γαλλία)-Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) ή Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)

Οι πρώτες αναμετρήσεις του Γ΄ προκριματικού γύρου θα γίνουν στις 3 και 4 Αυγούστου και οι ρεβάνς στις 10/8.

Αργότερα (15:00) θα γινει η κλήρωση του νεοσύστατου Conference League, στην οποία θα μάθουν τους αντιπάλους τους οι: ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης.

Οι πρώτοι αγώνες στον προκριματικό γύρο του Europa League θα διεξαχθούν στις 5 Αυγούστου και οι ρεβάνς στις 12 Αυγούστου.

