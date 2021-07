Πολιτική

Κορονοϊός - Πελώνη: ένας στους δυο νοσηλευόμενους είναι κάτω των 54 ετών

Επείγει ο εμβολιασμός των νέων μας που αποτελούν σήμερα τον κύριο όγκο των νέων κρουσμάτων, τόνισε. Τι είπε για την έξαρση της πανδημίας, τη Μύκονο και την εμβολιαστική διαδικασία.

«Είναι η ώρα που η ευαισθησία στους γονιούς, στην παρέα, στη δουλειά μας, ακόμη και στην πορεία της χώρας μας, ταυτίζεται με την προστασία της υγεία μας και γίνεται πράξη με το προνόμιο του εμβολιασμού. Είναι ώρα συνένωσης δυνάμεων και προσπαθειών στον ίδιο σκοπό» τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα είπε ότι επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς την περασμένη εβδομάδα παρατηρήθηκε εκθετική αύξηση των νέων κρουσμάτων σε 64 από τις 74 περιφερειακές ενότητες.

«Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων παρέμεινε στα 26 χρόνια, ενώ το 80% των νέων κρουσμάτων αφορούσε συμπολίτες μας ηλικίας μικρότερης των 39 ετών. Χαρακτηριστικό, επίσης είναι το γεγονός ότι ένας στους δυο νοσηλευόμενους είναι κάτω των 54 ετών, ενώ στο τέλος Μαρτίου, επτά στους δέκα ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών» είπε.

Πρόσθεσε δε ότι «ιδιαίτερη αύξηση κρουσμάτων παρουσιάστηκε στις περιφερειακές ενότητες Μυκόνου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου καθώς και στους Δήμος Ίου, Θήρας και Πάρου. Για το λόγο αυτό, από το περασμένο Σάββατο, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και τις τουριστικές επιχειρήσεις των περιοχών αυτών υποχρεούνται να υποβάλλονται σε έλεγχο δύο φορές την εβδομάδα (μια φορά με self test και μια με rapid). Ανάλογη υποχρέωση έχουν και τα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων».

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς είπε ότι έχουν γίνει ήδη πάνω από 9.720.000 εμβολιασμοί, έχουν κάνει τουλάχιστον μια δόση πάνω από 5.430.000 συμπολίτες μας και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους 4.590.000. «Τα νέα δεδομένα, ωστόσο, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επικράτηση του πολύ πιο μεταδοτικού στελέχους «Δέλτα» καθιστούν ακόμη πιο επιτακτικό τον άμεσο εμβολιασμό των μεγαλύτερων, αλλά και των ευπαθών συμπολιτών μας που κινδυνεύουν από σοβαρή λοίμωξη. Επείγει, ωστόσο, και ο εμβολιασμός των νέων μας που αποτελούν σήμερα τον κύριο όγκο των νέων κρουσμάτων και μπορούν να γίνουν επιταχυντές της επιστροφής μας στην κανονικότητα» τόνισε η κ. Πελώνη.

Αναφερόμενη στις νέες ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών επισήμανε ότι η κυβέρνηση παρέχει σημαντικές διευκολύνσεις στους οφειλέτες που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση. «Παρατείνει, διευρύνει και βελτιώνει το υφιστάμενο πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών τους, ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρία αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων» υπογράμμισε και συγκεκριμένα ανέφερε: «οι τρέχουσες ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές (Φ.Π.Α., φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ή 36 άτοκες δόσεις, με καταβολή της 1ης δόσης τον Ιανουάριο του 2022. Επιπλέον, οι οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. 120 δόσεων) από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, μπορούν να αναβιώνουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα καταβάλλοντας τη δόση του Αυγούστου και μεταφέροντας τις απολεσθείσες δόσεις στο τέλος της ρύθμισης».

Για το νομοσχέδιο αναβάθμισης του σχολείου ανέφερε ότι κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου, Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». «Στόχος του νομοσχεδίου είναι η απελευθέρωση του δυναμικού των εκπαιδευτικών, σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξημένης λογοδοσίας με σκοπό τη δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου σχολείου, που να εξασφαλίζει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά» είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο αποτελείται από 3 αλληλένδετους πυλώνες. «Ο πρώτος αφορά στην ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων.Ο δεύτερος στη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών ως μέσου για την ενδυνάμωσή τους. Και ο τρίτος στην ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του σχολείου» είπε. Επιπλέον, σημείωσε ότι εισάγεται «ένα οργανωμένο σύστημα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του κλήρου και τη συνέχιση εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας». Επίσης, όπως είπε, προβλέπεται «η διεξαγωγή όλων των εκλογικών διαδικασιών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και η δυνατότητα συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των ιδρυμάτων με τηλεδιάσκεψη».

Για το πρόγραμμα του πρωθυπουργού και την περιοδεία που πραγματοποιεί στην Μεσσηνία και την Αρκαδία είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον πρωτογενή τομέα ως βασικό πυλώνα της εθνικής ανάπτυξης και διαπραγματεύεται αποτελεσματικά για τα συμφέροντά των αγροτών. «Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εξασφάλισε για τη χώρα πόρους 19,4 δισ. ευρώ μέσω της νέας ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027. Ίσους με τους πόρους της τρέχουσας περιόδου, παρότι συνολικά σε επίπεδο Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 10%» σημείωσε. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας, όπου θα ενημερωθεί για την έναρξη της κατασκευής του έργου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ. Αμέσως μετά, στην Τρίπολη, θα μιλήσει στη Συνδιάσκεψη για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αύριο Τρίτη, στις 20:00 θα μιλήσει σε εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το master plan για τον πλήρη εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.

Η κατάσταση είναι δυναμική και όπου χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει

Η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφερόμενη στα μέτρα που ελήφθησαν στη Μύκονο και αν θα ακολουθήσουν ανάλογα μέτρα και σε άλλα νησιά, απάντησε πως η κατάσταση είναι δυναμική και όπου χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει. «Είναι μέτρα κυρίως περιορισμού της μεταμεσονύχτιας διασκέδασης. Είναι και καμπανάκι για όλους να τηρούν τα μέτρα, και αυτό είναι το ελάχιστο που ζητούμε. Ελπίζουμε ότι θα τηρηθούν και δεν θα χρειαστεί να παρέμβουμε», τόνισε. Ειδικά για τη Μύκονο είπε ότι γίνονται έλεγχοι και θα ενταθούν κι άλλο. «Οφείλω να επαναλάβω ότι πρέπει όλοι να έχουμε συνείδηση ότι βρισκόμαστε σε συγκυρία πανδημίας. Το 46% των κρουσμάτων είναι συνδεδεμένο με χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Όλοι πρέπει να τηρούν τα μέτρα», σημείωσε. Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επίταξης των ξενοδοχείων καραντίνας είπε ότι η υπάρχει σχέδιο ενίσχυσής τους όπου κρίνεται απαραίτητο και πως αυτές τις ημέρες επαναξιολογείται το σχετικό πρωτόκολλο.

Για το ενδεχόμενο να κλείσουν τα σύνορα με ορισμένες χώρες, η κυρία Πελώνη είπε ότι υπάρχουν μέτρα σε όλες τις πύλες εισόδου και ότι θα εξακολουθήσουν να γίνονται δειγματοληπτικοί και υποχρεωτικοί έλεγχοι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για τους κατ' οίκον εμβολιασμούς και αν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι δεν ανταποκρίθηκαν ιδιώτες γιατροί και θα γίνονται πλέον στα κέντρα υγείας, παρέπεμψε στην απογευματινή ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.

Η Αριστοτελία Πελώνη ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο να επιτρέπεται η είσοδος στα καταστήματα λιανικής από το Σεπτέμβριο και μετά μόνο σε εμβολιασμένους. «Είμαστε στον Ιούλιο. Ελπίζω ότι όλοι θα σπεύσουμε να χτίσουμε το συντομότερο το τείχος ανοσίας. Αυτό έχει σημασία. Προσβλέπουμε ότι θα μπούμε στο φθινόπωρο με ένα καλό ποσοστό και τα του φθινοπώρου θα τα συζητήσουμε το φθινόπωρο», σημείωσε. Για το ενδεχόμενο να καταστεί ο εμβολιασμός υποχρεωτικός και στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού, είπε ότι μόλις ανακοινώθηκαν δύο πεδία υποχρεωτικότητας με βάση την εισήγηση της επιτροπής βιοηθικής. «Προσβλέπουμε ότι και στα πεδία αυτά οι συμπολίτες μας θα εμβολιαστούν. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό. Προσβλέπουμε στο ότι δεν θα χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση όλα αξιολογούνται ανάλογα με τη στιγμή και την πορεία της πανδημίας», απάντησε.

Τέλος σχετικά με τη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στα Κατεχόμενα στην Κύπρο, η κυρία Πελώνη δήλωσε πως αν υλοποιηθούν αυτές οι εξαγγελίες θα αποτελέσουν ένα πλήγμα στην προοπτική επίλυσης του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτημένο. «Μας ανησυχεί όπως ανησυχεί και την ηγεσία της ΕΕ που έχει δηλώσει την αντίθεσή της στους τουρκικές σχεδιασμούς. Οι όποιες αρνητικές εξελίξεις θα επιβαρύνουν τις ευρωτουρκικές και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν μπορεί η παρανομία στην Κύπρο να παράξει νομιμότητα. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα ακούσει τη φωνή του δικαίου και της λογικής και δεν θα προκαλέσει ακόμα μια πηγή έντασης. Παρακολουθούμε και αναμένουμε. Και όπου χρειαστεί θα αντιδράσουμε με όλα τα εργαλεία σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία», συμπλήρωσε.





