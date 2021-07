Παράξενα

Χαβάη: λαχειοφόρος αγορά με έπαθλο... κατσίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λαχειοφόρος αγορά με τα πιο... ασυνήθιστα έπαθλα!

Οι αρχές στη Χαβάη σχεδιάζουν μια ειδική λαχειοφόρο αγορά για να διανείμουν κάποια ασυνήθιστα έπαθλα - περίπου 700 κατσίκες που ζουν σε εθνικό πάρκο.

Η πολιτειακή Αρχή Γης και Φυσικών Πόρων της Χαβάης ανακοίνωσε ότι οι κατσίκες συγκεντρώθηκαν από το Εθνικό Ιστορικό Πάρκο Pu'uhonua o Honaunau, στο οποίο θεωρούνται είδη εισβολείς.

Τα ζώα θα μοιραστούν σε όσους ενδιαφέρονται να τα φροντίσουν και πάρουν μέρος στη λαχειοφόρο αγορά που θα διεξαχθεί στις 28 Ιουλίου. Όποιος κερδίσει θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον 20 κατσίκες και όχι περισσότερες από 50.

Επιπλέον για τη μεταφορά των ζώων θα πρέπει να υπάρχει τρέιλερ μεταφοράς αλόγων μήκους 4,87 μέτρων ή αντίστοιχο μέσο, ώστε να μην διαφύγουν οι κατσίκες.

Το πάρκο, στη δυτική ακτή της Χαβάης, έχει πολιτιστική και ιστορική σημασία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, στο παρελθόν αποτέλεσε καταφύγιο, τόπο προστασίας ηττημένων πολεμιστών, καθώς και αμάχων σε περιόδους πολέμου.?

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από τα Σεπόλια στην κορυφή του ΝΒΑ

Σεισμός στο Μαρμάρι

Παρατηρητήριο ΝΔ: Τα fake news για την Παιδεία