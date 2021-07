Πολιτισμός

Τόλης Βοσκόπουλος: πότε θα γίνει η κηδεία του

Το τελευταίο "αντίο" ετοιμάζονται να πουν στον "πρίγκιπα" του ελληνικού τραγουδιού, συγγενείς και φίλοι του Τόλη Βοσκόπουλου.

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου στις 15:00 θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος πέθανε από ανακοπή καρδιάς, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλια του, στις 26 Ιουλίου. Τελευταία φορά που είχε νοσηλευτεί στο 251 ΓΝΑ Νοσοκομείο ήταν τον περασμένο Μάιο, όταν εισήχθη εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων.

Δίπλα του μέχρι την τελευταία του στιγμή ηταν η σύζυγός του, πρώην βουλευτή και υφυπουργό και νυν πρόεδρο του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, με την οποία έχουν αποκτήσει μία κόρη. Μαζί έζησαν για περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ ο γάμος τους στην Κέρκυρα, το 1996, είχε συζητηθεί.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στο χώρο της μουσικής αλλά και στους θαυμαστές του, για τους οποίους θα είναι πάντα ο "πρίγκιπας" της πίστας.

«Ο Τόλης Βοσκόπουλος σφράγισε με τον δικό του αυθεντικό τρόπο τη λαϊκή μας μουσική. Έζησε όπως τραγούδησε, τραγούδησε όπως έζησε και με τον ίδιο τρόπο έφυγε: «ανεπανάληπτος», όπως θα λένε για πάντα οι μελωδικοί του στίχοι. Η σκέψη μας, στην οικογένειά του», αναφέρει σε μήνυμα του ο Πρωθυπουργός.

