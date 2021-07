Κοινωνία

Silver Alert για ζευγάρι ηλικιωμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ανδρόγυνο εξαφανίστηκε, προκαλώντας ανησυχία στα οικεία τους πρόσωπα. Συναγερμός στις Αρχές για τον εντοπισμό τους.

Silver Alert σήμανε για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που εξαφανίστηκε απο το Μαρούσι.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

"Ο Στυλιανός Βέρμπης και η Ευδοξία Βέρμπη , 81 και 75 ετών αντίστοιχα, αναζητούνται από την 17/07/21, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη τους από το σπίτι τους, στο Μαρούσι, Αττικής. Έκτοτε, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους τους τη νύχτα της 19/07/2021 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή τους.

Η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065".

Ειδήσεις σήμερα:

Τόλης Βοσκόπουλος: Η τελευταία ανάρτηση με την Άντζελα Γκερέκου

Κλιματισμός: έκκληση από δικαστικούς υπαλλήλους στον Τσιάρα

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: το ιικό φορτίο στην Αττική αυξήθηκε 170%