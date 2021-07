Πολιτισμός

Πέθανε η Γκέλυ Μαυροπούλου

Ο καλλιτεχνικός κόσμος βυθίστηκε στην θλίψη από τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού.

Η ηθοποιός Γκέλυ Μαυροπούλου έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος αποκάλυψε πως την τελευταία του πνοή άφησε και ο ηθοποιός Τάσος Παπαδάκης.

«Βαρύ πένθος σήμερα για τον καλλιτεχνικό μας χώρο. Τρεις πολύ αγαπημένοι άνθρωποι του χώρου μας δεν είναι πια κοντά μας. Ο σπουδαίος τραγουδιστής και ηθοποιός Τόλης Βοσκόπουλος που άφησε εποχή, η μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και γόνος σπουδαίας οικογένειας ηθοποιών, η Γκέλυ Μαυροπούλου, και ο παλαίμαχος ηθοποιός και αγωνιστής της αριστεράς και των εταιρικών θιάσων, Τάσος Παπαδάκης. Ποτέ δεν θα τους ξεχάσουμε για το έργο και τα μηνύματα που άφησαν στις καρδιές μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.





Ποια ήταν η Γκέλυ Μαυροπούλου

Η Γκέλυ Μαυροπούλου γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1932 στη Θεσσαλονίκη.

Γονείς της ήταν οι επίσης ηθοποιοί Άγγελος Μαυρόπουλος (1901-1979) και Μαρίκα Κρεβατά (1910-1994).

Σπούδασε στη Γαλλική Ακαδημία Αθηνών και στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν.

Υπήρξε παντρεμένη με τον ηθοποιό Στέφανο Στρατηγό.

