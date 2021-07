Αθλητικά

Conference League: Οι αντίπαλοι για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι αντίπαλοι των τριών ελληνικών ομάδων και πότε θα διεξαχθούν οι πρώτες αναμετρήσεις και οι ρεβάνς.



Με θεωρτητικά εύκολο αντίπαλο θα ξεκινήσει τις φετινές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ. Οι κυπελλούχοι Ελλάδας μετέχουν απευθείας στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa Conference League κι εκεί κληρώθηκαν σήμερα (19/7) να αντιμετωπίσουν το νικητή των αγώνων μεταξύ της Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο και της Μποχίμιαν από την Ιρλανδία.



Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 5/8, με τον «Δικέφαλο του βορρά» να είναι γηπεδούχος στη ρεβάνς της 12ης Αυγούστου.

Την Έλφσμποργκ από τη Σουηδία ή τη Μιλσάμι Ορχέι από τη Μολδαβία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, εφόσον ο «Δικέφαλος» ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Βελέζ στον β΄ προκριματικό. Η Ένωση θα δώσει εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι στις 5 Αυγούστου, ενώ θα υποδεχθεί τον αντίπαλό της στη ρεβάνς της 12ης Αυγούστου.

Την Κουόπιο από τη Φινλανδία ή τη Βόρσκλα Πολτάβα από την Ουκρανία θα αντιμετωπίσει ο Αρης στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa Conference League, εφόσον φυσικά ξεπεράσει το εμπόδιο της Αστάνα στον Β΄ προκριματικό της διοργάνωσης. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 5/8 σε Φινλανδία ή Ουκρανία και η ρεβάνς στις 12/8.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλήρωση Champions League - Ολυμπιακός: ο αντίπαλος στον γ’ προκριματικό

Κλιματισμός: έκκληση από δικαστικούς υπαλλήλους στον Τσιάρα

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: το ιικό φορτίο στην Αττική αυξήθηκε 170%