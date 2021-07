Κοινωνία

Εξάρχεια: Εντοπίστηκε εργαστήριο για πλαστά διαβατήρια και ταυτότητες (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν 50χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.



Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της 15ης Ιουλίου στην περιοχή των Εξαρχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, 50χρονος αλλοδαπός για κατοχή πλαστών εγγράφων και πρώτων υλών για κατάρτιση πλαστών εγγράφων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «απογευματινές ώρες της 15-7-2021, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του 13 άδειες διαμονής και διαβατήριο καταφανώς πλαστά.

Σε έρευνες που επακολούθησαν, σε κατάστημα και διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ο 50χρονος, εντοπίσθηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων και πλήθος πλαστών εγγράφων.

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

88 διαβατήρια και άδειες διαμονής,

18 σελίδες από κενές άδειες παραμονής,

6 κενές ταυτότητες αλλοδαπών Αρχών,

35 κενές άδειες διαμονής,

8 άδειες διαμονής με διάφορα στοιχεία,

160 δελτία ασύλου κενά,

4 βεβαιώσεις για έκδοση άδειων διαμονής,

23 βίζες

4 κάρτες ασύλου εξωτερικού,

10 ιριδίζοντα εθνόσημα εκτυπωμένα,

20 πλαστικές εντυπώσεις διαφόρων χωρών,

35 σφραγίδες διαφόρων ειδών,

6 φωτογραφίες προσώπων,

δελτίο διαμονής,

δίπλωμα οδήγησης,

20 εντυπώσεις από Ελληνικές Αρχές,

άδεια οδήγησης,

6 κενές ελληνικές ταυτότητες,

4 έγγραφα αλλοδαπής Αρχής,

3 δελτία αιτούντος ασύλου,

15 βεβαιώσεις άδειας διαμονής,

14 εκτυπώσεις για διαβατήριο

13 εκτυπωμένες άδειες διαμονής καταφανώς πλαστές,

2 φορητοί υπολογιστές

5 εκτυπωτές,

2πολυμηχανήματα

2 κεντρικές μονάδες υπολογιστή

οθόνη

εξωτερικός σκληρός δίσκος

προβολέας

19 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων,

καταστροφέας εγγράφων,

διάφορα υλικά για πλαστογράφηση εγγράφων

70 ακέτα κινητής τηλεφωνίας και 17 κάρτες sim,

7 κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των 3.105 ευρώ

Το οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ανωτέρω εγγράφων υπολογίζεται ότι θα υπερέβαινε τις -300.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

