Χαρίτσης: Απαιτείται παρέμβαση για τις υπέρογκες αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης

Επίκαιρη επερώτηση κατέθεσαν 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αύξηση του κόστους ζωής.

«Την ανάγκη για εντατικούς ελέγχους στην αγορά για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, μείωση του κόστους ρεύματος και πετρελαίου για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και αυστηρή εποπτεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», επισημαίνουν σε επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσαν 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αύξηση του κόστους ζωής, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση.

Σε δήλωσή του, ο Αλέξης Χαρίτσης τονίζει ότι «κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε υπέρογκες αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα, στα καύσιμα, σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα». «Η κυβέρνηση αντί να παρέμβει αποφασιστικά, παρακολουθεί αμέτοχη την πρωτοφανή μετακύλιση του κόστους της κρίσης στα μεσαία στρώματα και στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας», συνεχίζει και καλεί τη ΝΔ να «αφήσει τις επικοινωνιακές φιέστες και να ασχοληθεί επιτέλους με τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού».

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Χαρίτση:

«Η ζωή στην Ελλάδα ακριβαίνει. Κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε υπέρογκες αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα, στα καύσιμα, σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, η αύξηση των τιμών δυσκολεύει χιλιάδες νοικοκυριά.

Η κυβέρνηση αντί να παρέμβει αποφασιστικά, παρακολουθεί αμέτοχη την πρωτοφανή αυτή μετακύλιση του κόστους της κρίσης στα μεσαία στρώματα και στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Με αναλυτική επίκαιρη επερώτηση που καταθέτουμε σήμερα, ζητάμε:

Εντατικούς ελέγχους στην αγορά για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας

Ουσιαστική στήριξη αγροτών, αλιέων και κτηνοτρόφων με μείωση του κόστους ρεύματος και πετρελαίου

Αυστηρή εποπτεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας– όχι άλλες αυξήσεις ρεύματος στον τελικό καταναλωτή.

Η μάχη κατά της αύξησης του κόστους ζωής είναι μάχη για τη θωράκιση της κοινωνίας, την αντιμετώπιση της κρίσης, την υπεράσπιση εκείνων που απειλούνται με βίαιη φτωχοποίηση.

Η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει τις επικοινωνιακές φιέστες και να ασχοληθεί επιτέλους με τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού».

