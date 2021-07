Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται να τινάξει στον αέρα δημόσια Υγεία και τουρισμό

"Πυρά" από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας.

«Από το "κανονικό καλοκαίρι" που υποσχόταν ο κ. Μητσοτάκης, πανηγυρίζοντας πάλι πως νίκησε την πανδημία, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λειτουργεί ως σαμποτέρ και με την ανευθυνότητα, την ανεμελιά και τα ίδια λάθη ετοιμάζεται να τινάξει στον αέρα τόσο τη δημόσια Υγεία όσο και τον τουρισμό», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως σχολιάζει: «Αντί για υγειονομική θωράκιση των νησιών, εκτεταμένο testing, αξιόπιστη ιχνηλάτηση, επιτάχυνση εμβολιασμών που ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης:

Αγνόησε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τον Απρίλιο για κατά προτεραιότητα εμβολιασμό όσων εργάζονται στον τουρισμό.

από τον Απρίλιο για κατά προτεραιότητα εμβολιασμό όσων εργάζονται στον τουρισμό. Με τις παλινωδίες του με το AstraZeneca και τα "χαρτζιλίκια" απέτυχε να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν.

Πέταξε το μπαλάκι για αυστηρούς ελέγχους στην "ατομική ευθύνη", τις ναυτιλιακές και τους επιχειρηματίες, για να κρύψει την πρωτοφανή ανυπαρξία της Πολιτείας, με αποτέλεσμα οι ουσιαστικοί έλεγχοι να είναι ανύπαρκτοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιβολή περιοριστικών μέτρων στη Μύκονο, παρά τον εμβολιασμό άνω του 90% των κατοίκων.

Αγνόησε την αυτονόητη ανάγκη για ελέγχους από τον ΕΟΔΥ και δωρεάν μαζικό testing σε όλα τα νησιά, ενώ σε πολλά τα μοριακά ή rapid test είναι είδος πολυτελείας ή δεν υπάρχουν καν.

Αγνόησε την έκκληση για ενίσχυση του ΕΣΥ και της Πρωτοβάθμιας Υγείας καθώς και για πρόβλεψη ξενοδοχείων καραντίνας, με αποτέλεσμα τουρίστες που έχουν νοσήσει να μην έχουν πού να μείνουν, εικόνες που διασύρουν τη χώρα διεθνώς».

«Κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να καταλάβει πως καλοκαίρι δεν σημαίνει ανέμελα τριήμερα κάθε εβδομάδα για τον ίδιον αλλά δουλειά για χιλιάδες εργαζόμενους και επιχειρηματίες», καταλήγει.

ΚΚΕ: Λήψη άμεσων μέτρων τώρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα νησιά

«Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κύματος της πανδημίας στα νησιά, ιδιαίτερα σε αυτά με υψηλό τουρισμό, καταδεικνύει τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησης για την έλλειψη μέτρων πρόληψης και προστασίας, καθώς και των καθυστερήσεων στους εμβολιασμούς» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί για άλλη μια χρονιά έχει αφήσει τα νησιά χωρίς τις αναγκαίες υποδομές υγείας, με ανύπαρκτη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με μεγάλες ελλείψεις σε ιατρεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Αγνόησε τις προτάσεις φορέων και επιστημόνων και συνέχισε την πολιτική του ανύπαρκτου ελέγχου για τους επισκέπτες που καταφτάνουν στα νησιά, ικανοποιώντας τις αξιώσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών στον τουρισμό και τις μεταφορές και επιτρέποντας το συνωστισμό στις μετακινήσεις. Αντί να εξασφαλίσει δημόσιο οργανωμένο σύστημα προληπτικού ελέγχου, από τις δημόσιες μονάδες υγείας, πάνω στα νησιά για εργαζόμενους, επισκέπτες και κατοίκους, η κυβέρνηση ευνοεί τις δραστηριότητες ιδιωτικών επιχειρηματικών μονάδων υγείας, που πουλούν πανάκριβα rapid και μοριακά τεστ».

«Είναι προκλητική η εμμονή της στην ατομική ευθύνη που, πέρα από τις παλινωδίες που επέδειξε και τον εφησυχασμό που καλλιέργησε, άφησε χώρο να αναπτύσσονται ανορθολογικές κι αντιεπιστημονικές απόψεις που ενίσχυσαν το φόβο και την ανησυχία των κατοίκων σε ορισμένα νησιά σχετικά με τα εμβόλια» προσθέτει η ανακοίνωση και καταλήγοντας υπογραμμίζει:

«Το ΚΚΕ απαιτεί να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα εδώ και τώρα και καλεί τους νησιώτες να διεκδικήσουν πιο αποφασιστικά:

Να προχωρήσει η πλήρης στελέχωση και εξοπλισμός όλων των νοσοκομείων, καθώς και των ιατρείων και των Κέντρων Υγείας, ειδικά των μικρών νησιών.

Να εφαρμοστούν αυστηρά και ουσιαστικά προληπτικά υγειονομικά μέτρα στις μετακινήσεις με ευθύνη του ΕΟΔΥ, με τεστ στους επισκέπτες πριν από την επιβίβασή τους σε αεροδρόμια, λιμάνια και μαρίνες.

Να συσταθούν συνεργεία του ΕΟΔΥ στα νησιά για τακτικούς, επαναλαμβανόμενους ελέγχους σε κατοίκους, εργαζόμενους κι επισκέπτες.

Να εξασφαλιστούν επαρκείς χώροι καραντίνας με ευθύνη της κυβέρνησης που να διασφαλίζουν την παροχή ιατρικής περίθαλψης και συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης.

Να εξασφαλιστεί ο καθολικός και έγκαιρος εμβολιασμός όλων των κατοίκων κι εργαζόμενων στα νησιά με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια που με βάση τα επιστημονικά δεδομένα κρίνονται ασφαλή και αποτελεσματικά από τις δημόσιες μονάδες υγείας.

Να διασφαλιστεί ο άμεσος εμβολιασμός όλων όσοι δε μπορούν να μετακινηθούν.

Να εξασφαλιστεί η ουσιαστική και πλήρης ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα εμβόλια και η ιατρική παρακολούθηση όλων όσοι εμβολιάζονται».

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση μας εξέπληξε δυσάρεστα για ακόμα μια φορά





« Εικόνες ντροπής και καταγγελίες που προκαλούν οργή έρχονται πλέον από τα περισσότερα νησιά της Ελλάδος. Η ανυπαρξία καταλυμάτων με την κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών οδηγούν σε πρωτοφανείς καταστάσεις. Οικογένειες με μικρά παιδιά αναζητούν απεγνωσμένα κάποιο κατάλυμα καραντίνας, ενώ νέοι αναμένουν ώρες ολόκληρες σε χώρους στάθμευσης Κέντρων Υγείας νησιών για μία απλή εξέταση. Όλα αυτά πλέον των εξελίξεων στην Μύκονο που έχουν εκθέσει την χώρα μας διεθνώς. Η κυβέρνηση διαβεβαίωνε πως είναι «απόλυτα έτοιμη» για το άνοιγμα του τουρισμού, θεωρώντας μάλιστα ότι «ο τουρισμός θα μας εκπλήξει ευχάριστα». Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση μας εξέπληξε δυσάρεστα για ακόμα μια φορά, οδηγώντας στην απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και εργαζόμενους του κλάδου », αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

ΜέΡΑ25: Η οικονομική καταστροφή είναι γενικευμένη, πανελλήνια

«Τα νέα περιοριστικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση καταμεσής της τουριστικής περιόδου, με "ναυαρχίδα" την είσοδο της Μυκόνου σε καθεστώς ημι-λοκντάουν, σηματοδοτούν με τον πιο σαφή τρόπο τη διπλή αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στο υγειονομικό μέτωπο: η κυβέρνηση εναπόθεσε όλες της τις ελπίδες στον μαζικό εμβολιασμό έχοντας μείνει εγκληματικά πίσω στους στόχους της, και ταυτόχρονα εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καταλήγοντας στο μονόδρομο των αυταρχικών και περιοριστικών μέτρων». Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25.

«Ωστόσο», σημειώνει, «τα δάκρυα που χύνονται για το "τουριστικό Βατερλό" της Μυκόνου, ας μη θολώνουν τα μάτια μας από το γεγονός ότι η οικονομική καταστροφή δεν περιορίζεται σε ένα νησί και σε μία έκτακτη συγκυρία: είναι γενικευμένη, πανελλήνια, και ελέω της Μητσοτάκης Α.Ε., ήρθε για να μείνει». Γιατί, όπως αναφέρει, «οι επιχειρηματίες της Μυκόνου θα χάσουν απλά τα υπερκέρδη τους, από μια πελατεία που θα ξαναγυρίσει με την πρώτη ευκαιρία δριμύτερη να επιδείξει ένα άπιαστο για τους πολλούς lifestyle», ενώ «οι μικρομεσαίοι και οι φτωχότεροι σε όλη τη χώρα, δεν έχουν ούτε για να ζήσουν και να τα βγάλουν πέρα με τις ταξικές και τοξικές πολιτικές της οικονομικής διακυβέρνησης από την Μητσοτάκης Α.Ε.».

«Γιατί το 5ο μνημόνιο, που ψηφίστηκε ως το μεσοπρόθεσμο της 1ης Ιουλίου και προβλέπει ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,7% είναι γεγονός, και η νέα βάρβαρη λιτότητα που θα πλήξει τους μικρομεσαίους και τους φτωχότερους -και όχι τους θαμώνες και τους επιχειρηματίες της Μυκόνου- θα είναι πραγματικά δυσβάσταχτη για έναν λαό που ήδη βιώνει μια 11ετία φτωχοποίησης, ερημοποίησης και αναξιοπρέπειας και αυτήν πρέπει να αντιπαλέψουμε δυναμικά», στην ανακοίνωση το ΜέΡΑ25 και καταλήγει:

«Δεν "χαλάει" λοιπόν, μόνο το καλοκαίρι των ΔΑΠιτών που δεν θα μπορέσουν φέτος να σπεύσουν στο νησί των ανέμων λόγω των "ανέμελων" πολιτικών της κυβέρνησης τους, αλλά συνεχίζεται το καταστροφικό -κάθε άλλο παρά φυσιολογικό όπως μας διαβεβαίωνε ο πρωθυπουργός- καλοκαίρι μετά και τον καταστροφικό χειμώνα για την μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας».

