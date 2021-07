Life

Σαρλίν του Μονακό: Από τους εντυπωσιακούς αθλητές στον Πρίγκιπα Αλβέρτο

Πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Αλβέρτο η όμορφη Σαρλίν, είχε σχέσεις με εντυπωσιακούς αθλητές...

Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό τον τελευταίο καιρό, αποτελεί πρόσωπο ενδιαφέροντος, καθώς μεγάλο μυστήριο υπάρχει γύρω από το όνομά της.

Η «θλιμμένη πριγκίπισσα» όπως την αποκαλούν, είναι παντρεμένη από τον Φεβρουάριο του 2016 με τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό.

Η σχέση τους πέρνα από πολλές δυσκολίες και η Σαρλίν, φαίνεται πως ήθελε να λήξει τον γάμο αυτό.

Με τον Αλβέρτο του Μονακό έχουν δύο παιδιά και το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, η πριγκίπισσα είναι μακριά από την οικογένειά της, συγκεκριμένα βρίσκεται στην Αφρική.

