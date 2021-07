Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Κανένα εμβόλιο δεν περιέχει εμβρυικά κύτταρα (βίντεο)

Εργαστήριο των μεταλλάξεων είναι οι ανεμβολίαστοι, τόνισε. Τι είπε για τον ρόλο της Εκκλησίας και τον εμβολιασμό εφήβων.

Στην παρουσία του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, ξεκινώντας την καθιερωμένη ενημέρωση για το εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Όπως ανέφερε, ο πράος λόγος των λειτουργών της Εκκλησίας θα βοηθήσει να ξεπεραστούν δισταγμοί για τον εμβολιασμό, καθώς είναι περισσότερο πειστικός από τον “στυφό”, καμιά φορά, επιστημονικό λόγο.

Αναφερόμενη σε συνήθη ερωτήματα πιστών για το αν είναι ηθικά αποδεκτό «να χρησιμοποιούνται εμβόλια COVID, στα οποία εμπεριέχονται εμβρυικά κύτταρα», η κ. Θεοδωρίδου ήταν κατηγορηματική:

«Κανένα από τα εμβόλια COVID που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας δεν περιέχει εμβρυικά κύτταρα.» Εξήγησε πως «Χρησιμοποιούνται εμβρυικές κυτταρικές σειρές, όχι ιστοί… που ελήφθησαν πριν από δεκαετίες… στον τρόπο της παρασκευής των εμβολίων». «Τα κύτταρα αυτά αφαιρούνται πριν από την ολοκλήρωση της παρασκευής των εμβολίων. Δεν τίθεται ζήτημα χριστιανικής ηθικής για τη χρήση των εμβολίων, τα οποία σώζουν ζωές», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό εφήβων, ηλικίας 15-17 ετών, επικαλέστηκε μελέτη στις ΗΠΑ, για να αναφερθεί στο υψηλό ποσοστό των παχύσαρκων, που είναι ανάλογο και στη χώρα μας. Η επιδημία του COVID υπογραμμίζει και την ανάγκη να στραφούμε και σε άλλα σημαντικά θέματα, όπως είναι η παχυσαρκία, σημείωσε.

Τέλος, η κ. Θεοδωρίδου υπογράμμισε πως «το “εργαστήριο” των μεταλλάξεων είναι οι ανεμβολίαστοι, όχι οι εμβολιασμένοι». Απηύθυνε εκ νέου έκκληση «Ο καθένας από εμάς, ας πείσει άλλον έναν» να εμβολιαστεί προκειμένου η πανδημία COVID να γίνει σύντομα παρελθόν.

