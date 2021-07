Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός κατ’ οίκον: Ανοίγει η πλατφόρμα για ραντεβού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εμβολιασμοί κατ’ οίκον θα γίνονται με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnshon & Johnshon. Για το κλείσιμο των ραντεβού απαιτούνται ειδικά κριτήρια.

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα έτσι ώστε οι γιατροί να μπορούν να δηλώσουν τους ασθενείς - πολίτες, οι οποίοι έχουν δυσκολίες μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για κατ' οίκον εμβολιασμό. Η πιστοποίηση για την ένταξη στο πρόγραμμα εμβολιασμού των ατόμων με δυσκολία μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε γιατρό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Ο εμβολιασμός κατ' οίκον θα πραγματοποιηθεί είτε από ιδιώτη γιατρό είτε από κινητά συνεργεία της επιχέιρησης "Ελευθρία", με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Όταν κάποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα θα ειδοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα για το πότε θα γίνει ο εμβολιασμός του, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους., κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Πρόσθεσε ότι η ένταξη ιδιωτών γιατρών στο πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και απεύθυνε εκ νέου κάλεσμα έτσι ώστε να ενταχθούν περισσότεροι στο πρόγραμμα.

Επίσης, από αύριο οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα εμβόλια αυθημερόν.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον εμβολιασμό των εφήβων 15-17 ετών, είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν κλείσει ραντεβού 20.000 έφηβοι.

Πρόσθεσε ότι σήμερα η μέρα αναμένεται να κλείσει κοντά στους 85.000 εμβολιασμούς. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 9. 780.000 εμβολιασμοί και περισσότεροι από 5. 450.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 52% του γενικού πληθυσμού και στο 61% του ενήλικου πληθυσμού.

Επίσης, περισσότεροι από 4. 626.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 44% στο γενικό πληθυσμό και 52% στον ενήλικο πληθυσμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Εντοπίστηκε εργαστήριο για πλαστά διαβατήρια και ταυτότητες (εικόνες)

Φολέγανδρος - Κούγιας: η Γαρυφαλλιά υποπτευόταν ότι ο δράστης την παρακολουθεί

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: το ιικό φορτίο στην Αττική αυξήθηκε 170%