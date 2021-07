Κοινωνία

Δολοφονία στην Φολέγανδρο: Θρήνος στην κηδεία της Γαρυφαλλιάς (εικόνες)

Συγγενείς και φίλοι κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Όχι άλλη Γαρυφαλλιά», στέλνoντας το δικό τους μήνυμα.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτου θρήνου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της άτυχης Γαρυφαλλιάς, της 26χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο στη Φολέγανδρο.

Οι γονείς, τα τρία αδέλφια, συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βέλο Κορινθίας προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο στην άτυχη Γαρυφαλλιά, την κοπέλα που δολοφονήθηκε με βίαιο τρόπο από τον σύντροφό της, με τον οποίο έκαναν διακοπές στην Φολέγανδρο.

Μάλιστα, τα άτομα που συνόδευαν το όχημα που μετέφερε το φέρετρο της 26χρονης, κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Όχι άλλη Γαρυφαλλιά», στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τα συνεχή επεισόδια γυναικοκτονιών στη χώρα μας.

Παράλληλα, λευκά μπαλόνια και στεφάνια τοποθετήθηκαν στα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ μοιράστηκαν και λευκές μπομπονιέρες.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, το κορίτσι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «Λυγαριά» Φολεγάνδρου και μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο πλαίσιο των ερευνών αναζητήθηκε ο 30χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς απογευματινές ώρες σε βραχώδη θέση κοντά στη θαλάσσια περιοχή, όπου ανευρέθηκε η σορός της 26χρονης και προσήχθη στον Λιμενικό Σταθμό Φολεγάνδρου. Από τη διερεύνηση, συλλογή και συνδυαστική εξέταση των δεδομένων της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας και η προανακριτική έρευνα ανατέθηκε στη Ελληνική Αστυνομία.

