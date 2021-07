Life

Νίκος Βέρτης: ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν πρότυπο καλλιτέχνη και ανθρώπου (βίντεο)

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε στον ΑΝΤ1 και για τις συμβουλές που του είχε δώσει. Γιατί τον χαρακτηρίζει ως το “πολυτιμότερο διαμάντι” της Τέχνης.

«Μου έδειξε την αγάπη του και μου μιλούσε σαν πατέρας», είπε ο Νίκος Βέρτης για τον Τόλη Βοσκόπουλο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Έκανε λόγο για «πρότυπο καλλιτέχνη και ανθρώπου», ο οποίος τον τίμησε πολλές φορές με τις αναφορές του στον ίδιο.

Ο Νίκος Βέρτης ανέφερε πως του είχε εξομολογηθεί προσωπικές στιγμές της ζωής του, που θα ήταν ωραίο να γραφτούν κάποια στιγμή.

Σημείωσε πως ο Τόλης Βοσκόπουλος επαινούσε το ήθος και τη στρατηγική που ακολουθούσε, όντας αφοσιωμένος αποκλειστικά στο τραγούδι.

Υπογράμμισε πως «αν η Ελλάδα είχε ένα θησαυροφυλάκιο της Τέχνης, ο Τόλης θεωρώ πως είναι ένα από τα πιο πολύτιμα διαμάντια αυτού του θησαυροφυλακίου».





