Κοινωνία

Φολέγανδρος - Κούγιας: ο 30χρονος ίσως μίλησε με δικηγόρο όσο κρυβόταν (βίντεο)

Τι αναφέρει για τα «χτυπήματα» στην Γαρυφαλλιά πριν βρεθεί στην θάλασσα, τις υποψίες ότι ο 30χρονος την παρακολουθούσε και τις ομοιότητες με την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

«Είναι δύσκολη ημέρα, με τον πατέρα της αείμνηστης κοπέλας έχουμε μεγαλώσει μαζί στο Βέλο Κορινθίας, όπου σήμερα έγινε η κηδεία της κοπέλας, ανήμερα της γιορτής της. Δεν είναι μια υπόθεση για εμένα, έχω προσωπική σχέση», είπε ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης, που δολοφονήθηκε στην Φολέγανδρο.

Σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς που προβάλλει ο φίλος της κοπέλας, που ομολόγησε ότι την σκότωσε, ο κ. κούγιας είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, «αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλες επιφυλάξεις τα όσα λέει, καθώς υπάρχει μια εξαφάνιση πολλών ωρών και δεν αποκλείει κανείς ό,τι στις ώρες αυτές έχει μιλήσει με κάποιο συνάδελφο, να έχει πάρει νομικές συμβουλές και να έχει κρύψει κάποια στοιχεία».

«Περιμένω με αγωνία την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα “μιλήσει”», συμπλήρωσε ο ποινικολόγος, σημειώνοντας ότι «ενδιαφέρον είναι να διαπιστώσουμε τι χτυπήματα έχει στο σώμα της, κάτι που είναι αντικειμενικό και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, όσες νομικές συμβουλές και αν έχει λάβει. Ο ιατροδικαστής διαπιστώνει ποιες σωματικές βλάβες έχουν γίνει εν ζωή, από το χτύπημα στα βράχια ή αν έχουν γίνει αργότερα, μετά από τον πνιγμό. Αν έχει μώλωπες, δεν μπορεί να έχουν προέλθει από χτύπημα στα βράχια».

Όπως επεσήμανε, «η ιατροδικαστική έκθεση θα μας πει και πόσες πιθανότητες είχε το άτυχο κορίτσι να ζήσει», από όταν βρέθηκε στο νερό, δεδομένου ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι η Γαρυφαλλιά πέθανε από πνιγμό, με τον Αλέξη Κούγια να αναφέρει ότι η υπόθεση έχει σημαντικές ομοιότητες με την υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη.

Ακόμη, ο κ. Κούγιας τόνισε με νόημα ότι «τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές “μιλούν” και εξουδετερώνουν επιχειρήματα», συμπληρώνοντας ότι θα ζητήσει πραγματογνωμοσύνη για τα κινητά τηλέφωνα (σημ: εννοεί δράστη και θύματος), καθώς, όπως ανέφερε το πρωί στον ΑΝΤ1, «η κοπέλα είχε εκμυστηρευθεί ότι υποψιαζόταν πως ο 30χρονος παρακολουθεί το τηλέφωνο και τα μηνύματα της».

