Τέρενς Κουίκ: Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ένας ευαίσθητος “Πρίγκιπας” (βίντεο)

Ο δημοσιογράφος και κουμπάρος του Τόλη Βοσκόπουλου μίλησε στον ΑΝΤ1 για την γνωριμία τους, αλλά και τον χαρακτήρα και το ήθος του τραγουδιστή.



Για τον κουμπάρο του Τόλη Βοσκόπουλο που έφυγε σήμερα το πρωί από την ζωή μίλησε ο δημοσιογράφος Τέρενς Κουίκ, στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο Τέρνες Κουίκ γνωρίστηκε με τον Τόλη Βοσκόπουλο το 1968, όταν τραγουδούσε στην Ιωάννου Δροσοπούλου, με τον κ. Κουίκ να αναφέρει ότι σήμερα ο Τόλης Βοσκόπουλος «μας την κοπάνησε σε άλλους παραδείσους».

«Ο Τόλης ήταν ένα ευαίσθητο πλάσμα», ανέφερε ο Τέρενς Κουίκ, σημειώνοντας ότι «γενικά ήταν πολύ ευγενής, μια προσωπικότητα που δεν μπορούσε παρά να έχει τον σεβασμό».

Ο Τέρενς Κουίκ τόνισε ότι ο Τόλης Βοσκόπουλος «σεβόταν τον εαυτό του αλλά και τους μουσικούς και τους άλλους τραγουδιστές» και πρόσθεσε ότι ήταν «πρίγκιπας» με όλη την σημασία της λέξης, όπως είπε.

Μιλώντας για την στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου, ο κ. Κουίκ είπε ότι «ήταν ένα σοκ», ενώ τέλος ανέφερε ότι «αφήνει πίσω του αναμνήσεις τεράστιες από πλευράς μουσικού ρεπερτορίου».

Νωρίτερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τον Τόλη Βοσκόπουλο μίλησε και ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος έκανε λόγο για «πρότυπο καλλιτέχνη και ανθρώπου».





