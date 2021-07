Κόσμος

Ερντογάν από Κατεχόμενα: Δεν θα χάσουμε άλλα 50 χρόνια με το Κυπριακό

Προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου από τα Κατεχόμενα στην Κύπρο.



«Υποστηρίζουμε πλήρως τις προτάσεις που κατέθεσε ο Ερσίν Τατάρ στη Γενεύη. Στο νησί υπάρχουν δύο κράτη και δύο λαοί», δήλωσε από το βήμα της λεγόμενης «Βουλής» του ψευδοκράτους, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, o οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην κατεχόμενη Κύπρο, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, ισχυριζόμενος ότι εδώ και 50 χρόνια συνεχίζονται οι επαφές για την επίλυση του Κυπριακού αλλά οι Ε/κ δεν βλέπουν ισότιμα τους Τ/κ. Γι' αυτό και οι συνομιλίες, ανέφερε, δεν οδήγησαν πουθενά. Αυτό το σκεπτικό δεν άλλαξε ποτέ, είπε, «και είδαμε ότι η Ε/κ πλευρά δεν θέλει συνέταιρο κράτος, γι' αυτό και κρύβονται πίσω από τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών».

«Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε άλλα πενήντα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ισχυριζόμενος ότι η Ε/κ πλευρά εξακολουθεί να αγνοεί τα δικαιώματα των Τ/κ, ιδίως στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις απόψεις πολιτικών κύκλων στην Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι γνωρίζει ότι είναι ενοχλημένοι, αλλά προσέθεσε ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα και πως οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά και θα ακολουθήσουν. «Γνωρίζουμε ότι κάποιοι επιχειρούν να ανακατεύουν κάποια πράγματα, αλλά τους παρακολουθούμε στενά», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας από όλες τις πλευρές να εστιάσουν στις πραγματικότητες, ενώ προανήγγειλε περισσότερα πράγματα κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας.

Αναφέρθηκε στην πρότασή του για διεξαγωγή διεθνούς συνόδου με συμμετοχή του ψευδοκράτους για να συζητηθούν τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που, όπως είπε, απορρίπτουν οι Ε/κ.

«Η προεδρία της "ΤΔΒΚ" δεν έχει καλό κτίριο, το ίδιο και η "βουλή" και δεν τους αξίζει κάτι τέτοιο. Σύντομα θα ξεκινήσουμε για να χτιστεί το "προεδρικό" παλάτι», σημείωσε αναγγέλλοντας νέα έργα υποδομής και επενδύσεις, ιδίως με επίκεντρο τον ηγέτη των Τ/κ Ερσίν Τατάρ.

Ανακοίνωσε επίσης ότι θέλει να φτιάξει έναν Εθνικό Κήπο στα κατεχόμενα. «Θέλουμε επίσης να φτιάξουμε έναν Εθνικό Κήπο. Αυτή είναι η απόδειξη της ύπαρξης ενός κράτους. Με την υλοποίηση αυτού του έργου, κάποιος θα μπορέσει να δει τι είδους κράτος είναι η Βόρεια Κύπρος. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να μετατρέψουμε αυτό το ιστορικό κτίριο, όπου ανακηρύχθηκε η ΤΔΒΚ, σε μουσείο και να το αφήσουμε σε νέες γενιές», είπε.

«Η ύπαρξη και η ενότητα της "ΤΔΒΚ" είναι πάνω από οποιεσδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν θα επιτρέψουμε σε συγκεκριμένους κύκλους να στοχεύσουν στην ενότητα και την αλληλεγγύη αυτής της λίμνης αδελφότητας», ανέφερε αναφορικά με τους λεγόμενους «βουλευτές» που επέλεξαν να μποϊκοτάρουν τη σημερινή του ομιλία. Εκανε λόγο για «κράτος» των Τ/κ που στέκεται στα δικά του πόδια.

Ανέφερε, επίσης, ότι η υπόθεση της Κύπρου είναι μια πολιτική υπόθεση που αφορά ολόκληρο το τουρκικό έθνος. «Η υπόθεση της Κύπρου ανήκει στους μάρτυρες και τους βετεράνους μας», ανέφερε ο Ερντογάν, λέγοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση που γράφτηκε το 1974, τονίζοντας ότι διακηρύσσεται αιώνια αδελφοσύνη με τους Τουρκοκύπριους.

ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Ερντογάν

Καταδικάζει τις «απαράδεκτες δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας που στρέφονται ενάντια στο διεθνές δίκαιο και στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ», ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του και σημειώνει ότι «οποιαδήποτε τουρκική πρόταση ή πρωτοβουλία που οδηγεί στη διχοτόμηση είναι καταδικαστέα και απολύτως απαράδεκτη».

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η ΕΕ πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να προχωρήσει η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς εγγυήσεις και στρατεύματα κατοχής».

Απευθύνεται στην ελληνική κυβέρνηση λέγοντας ότι οφείλει να συντονίσει τις ενέργειές της με την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να αναληφθούν άμεσα οι δέουσες πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες και να σχεδιαστεί μια μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική λύσης που να αξιοποιεί τις ευρωτουρκικές σχέσεις και το ρόλο των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην περιοχή. Υποστηρίζει τέλος ότι «μόνο με την υιοθέτηση ενός ισχυρού μηχανισμού κυρώσεων και την προοπτική μιας ουσιαστικής θετικής ατζέντας μπορούν να γίνουν βήματα μπροστά- όχι με αφηρημένες αναφορές σε "αναστρεψιμότητα αποφάσεων" και δήθεν εγγυήσεις για "ήρεμα καλοκαίρια"».





