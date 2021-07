Life

Τόλης Βοσκόπουλος: Οι συνεντεύξεις που άφησαν εποχή (βίντεο)

Βρέθηκε 4 φορές “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ενώ αποκαλυπτικός ήταν επίσης στον Γιώργο Παπαδάκη και στον Τέρενς Κουίκ.

Ήταν το 1995 όταν ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο “πρίγκιπας” του ελληνικού τραγουδιού, συνάντησε για πρώτη φορά τον Νίκο Χατζηνικολάου σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Από τότε, συνολικά 4 φορές, ο σπουδαίος καλλιτέχνης είχε μιλήσει στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” για όλες τις σημαντικές στιγμές της πολυτάραχης ζωής του.

Ήταν πάντα ειλικρινής. Δεν φοβόταν την αλήθεια, όπως δεν φοβόταν τα λάθη που είχε κάνει στη ζωή του, ακολουθώντας πάντα τα πάθη και τους μεγάλους έρωτες.

Στις τηλεοπτικές συναντήσεις του με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Τόλης Βοσκόπουλος πάντα απολάμβανε να έρχεται “ενώπιος ενωπίω” με τις δύσκολες ερωτήσεις: για τις συνεργασίες του, για την επιτυχία του, για τους έρωτες τους ζωής του.

Το 2001, σε εκείνη την εκπομπή, ο Τόλης Βοσκόπουλος θα αποκάλυπτε τον ερχομό της κόρης του με την Άντζελα Γκερέκου, Μαρίας…

Ενάμιση χρόνο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε μιλήσει στο “Ενώπιος Ενωπίω”. Με κεντρικό καλεσμένο τον Νίκο Βέρτη, ο θρυλικός ερμηνευτής είχε παραδεχθεί πως τον έβλεπε άξιο διάδοχό του…

Ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε παραχωρήσει σημαντικές συνεντεύξεις στον ΑΝΤ1, στον Γιώργο Παπαδάκη αλλά και τον Τέρενς Κουίκ.

Πάντα ειλικρινής, ποτέ δεν έκρυψε την αλήθεια από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσει κάποια συνέντευξη, να του δίνεται ο χρόνος ώστε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του για την αγάπη και την στήριξή τους.

Η συγκίνηση του για την ευτυχία που βρήκε στο πλευρό της Άντζελας Γκερέκου, ήταν πάντα έκδηλη όταν η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από τον γάμο του.

