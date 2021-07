Κοινωνία

Κορονοϊός: Βίντεο του ΕΚΠΑ για τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα προς τους νέους για την αναγκαιότητα να εμβολιαστούν, στέλνει μέσω βίντεο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.



«Εμβολιαζόμαστε όλοι και όλες τώρα, είναι στο χέρι μας», με αυτό το σύνθημα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κυκλοφορεί ειδικό βίντεο για την ανάγκη εμβολιασμού των νέων.

Στο βίντεο, όπου πρωταγωνιστούν δύο φοιτητές, δίνεται έμφαση στην απόκτηση της κανονικότητας, στη συνέχιση των σπουδών, στην παρακολούθηση δραστηριοτήτων, στη διασκέδαση, όλα αυτά με ασφάλεια ύστερα από εμβολιασμό.



«Βγαίνουμε έξω σήμερα, ερχόμαστε πιο κοντά με ασφάλεια και αφήνουμε τον κορονοϊό στο χθες», διαμηνύεται μέσω του σποτ που στόχο έχει να πείσει τους νέους να θωρακιστούν απέναντι στον ιό.

Τα μηνύματα αποστέλλονται σε μια περίοδο που το επιδημιολογικό φορτίο έχει επιβαρυνθεί και τα κρούσματα κορονοϊού έχουν αυξηθεί και ο εμβολιασμός των νέων θα συμβάλει στο χτίσιμο τείχους ασφάλειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: Συμμορία ληστών “ξάφριζε” βίλες

Πανελλήνιες 2021 - Μηχανογραφικά: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή τους

Νίκος Βέρτης: ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν πρότυπο καλλιτέχνη και ανθρώπου (βίντεο)