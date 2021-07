Πολιτική

Μητσοτάκης: Να εμβολιαστούν οι έφηβοι για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια

Νέο μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού έστειλε από την Τρίπολη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τα παιδιά άνω των 12 ετών και καλώντας τους εφήβους να κάνουν το εμβόλιο.

Ο κ. Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση του με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, δήλωσε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται αύξηση στο ρυθμό των ραντεβού που κλείνονται, και από τα νέα παιδιά, τους νέους συμπολίτες μας, αλλά και από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που ενδεχομένως να είχαν διστάσει μέχρι στιγμής να εμβολιαστούν.

«Είναι ξεκάθαρο -έβλεπα και τα στοιχεία σήμερα με τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία πια όπως είχαμε προβλέψει είναι ήδη κυρίαρχη στη χώρα μας- ότι όλοι οι Έλληνες είτε θα εμβολιαστούν είτε θα αρρωστήσουν. Επομένως, θα προέτρεπα πραγματικά, με όσο μεγαλύτερη δύναμη μπορώ, όσο δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο από το να κολλήσουν αλλά από το να αρρωστήσουν σοβαρά», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Χαρακτήρισε το εμβόλιο «ένα θαύμα της επιστήμης», το οποίο έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και την ασφάλειά του, επισημαίνοντας ότι το 99% των συμπολιτών μας μεταξύ 60 και 80 ετών που αρρώστησαν σοβαρά ήταν ανεμβολίαστοι.

«Δε νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω για το πόσο επικίνδυνο είναι, ειδικά τώρα που έχουμε τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, να παραμένει κάποιος ανεμβολίαστος» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και ενθάρρυνε τους εφήβους, σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς τους, να κάνουν κι αυτοί το βήμα του εμβολιασμού, ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

«Και φυσικά, εφόσον η Επιτροπή το εισηγηθεί, θα εγκρίνουμε κι εμείς το να κατέβει το όριο του εμβολιασμού μέχρι τα 12, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες», επανέλαβε ο πρωθυπουργός.

"Είμαι αποφασισμένος να μην επαναλάβουμε με τη νέα ΚΑΠ τα λάθη του παρελθόντος"

Εν τω μεταξύ, στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αναφέρθηκε εκτενώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση, στο «Αποστολοπούλειο» πνευματικό κέντρο της Τρίπολης.

«Όταν βρεθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Ιουλίου καταφέραμε και πετύχαμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο της εξωτερικής σύγκλισης και να διασφαλίσουμε για τη χώρα μας ουσιαστικά τους ίδιους πόρους με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο». Επεσήμανε ο πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του.

«Ταυτόχρονα», συνέχισε, «στους πόρους αυτούς προστέθηκαν και οι πόροι του ταμείου ανάκαμψης, ένα σημαντικό τμήμα των οποίων θα κατευθυνθεί προς τον πρωτογενή τομέα, ειδικά σε ζητήματα υποδομών και προφανώς συμπληρωματικοί πόροι από το νέο ΕΣΠΑ, το σχέδιο του οποίου υπεβλήθη ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είμαστε μία από τις πρώτες χώρες που το υπέβαλε και εκτιμώ ότι θα είμαστε και μία από τις πρώτες χώρες η οποία θα πάρει την έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών».

«Ως εκ τούτου», επεσήμανε ο πρωθυπουργός, «έχουμε στη διάθεσή μας σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η αποστολή μας είναι εύκολη, διότι η νέα ΚΑΠ επιβάλλει μία σημαντική προσαρμογή στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε συνολικά την αγροτική παραγωγή, με μία σειρά από άξονες τους οποίους προσωπικά θεωρώ όλους σωστούς, οι οποίοι όμως σημαίνουν ότι ορισμένα πράγματα θα πρέπει να αρχίσουμε να τα κάνουμε διαφορετικά από ότι τα κάναμε μέχρι σήμερα» και εξήγησε: «Είναι λάθος να βλέπουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική αποκλειστικά και μόνο ως έναν κουμπαρά ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών. Πιστεύω, ότι αν είμαστε ειλικρινείς και κάνουμε την αυτοκριτική μας όλα αυτά τα χρόνια από τότε που η χώρα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την εμβληματική απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμανλή να εντάξει τη χώρα στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, θα διαπιστώσουμε ότι από τη μία καταφέραμε και ενισχύσαμε σίγουρα το εισόδημα των αγροτών μας, αλλά από την άλλη αφήσαμε να αναξιοποίητες σημαντικές ευκαιρίες, προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε την αγροτική μας παραγωγή και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος αλλά και του μέλλοντος».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «είμαι απόλυτος αποφασισμένος να μην επαναλάβουμε αυτή τη φορά με τη νέα ΚΑΠ τα ίδια λάθη του παρελθόντος» προσθέτοντας: «Και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια χρειαζόμαστε τον αγροτικό κόσμο σύμμαχο και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό θα συμβεί διότι συνολικά πια διαθέτουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο το οποίο πατάει πάνω στις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, εξειδικεύεται όμως με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει ο πρωτογενής τομέας πραγματικά να γίνει τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα».

