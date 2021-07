Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Δεύτερες σκέψεις για τους ανεμβολίαστους στα κλαμπ

Τι ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον την πρώτη μέρα “ελευθερίας” στην Βρετανία.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι τα κλαμπ και άλλοι χώροι στην Αγγλία, όπου συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη, θα ζητούν από τους πελάτες να παρουσιάζουν αποδεικτικό πλήρους εμβολιασμού από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Θαμώνες συνέρευσαν σήμερα στις πρώτες ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις χωρίς περιορισμούς, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία COVID-19. Η κυβέρνηση άνοιξε ξανά τα κλαμπ και ήρε σχεδόν όλα τα μέτρα κορονοϊού στην Αγγλία, σε ένα στοίχημα ότι οι μαζικοί εμβολιασμοί θα αποτρέψουν ένα ακόμη φονικό κύμα COVID-19.

Όμως, αργότερα, ο Τζόνσον ανακοίνωσε πως οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίων, θα απαγορευτεί να εισέρχονται στα κλαμπ.

Η απόφαση ακολουθεί εξάρσεις κρουσμάτων που συνδέονται με τα κλαμπ σε άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία και το Ισραήλ, όπου οι αρχές αναγκάστηκαν να τα κλείσουν εκ νέου.

«Μπορώ να ανακοινώσω τώρα ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν όλοι οι άνω των 18 ετών θα έχουν την ευκαιρία να εμβολιαστούν και με τις δύο δόσεις, σχεδιάζουμε να καταστήσουμε τον πλήρη εμβολιασμό ως την προϋπόθεση εισόδου στα κλαμπ και σε άλλους χώρους, όπου συγκεντρώνονται μεγάλη πλήθη», είπε ο Τζόνσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. «Η απόδειξη ενός αρνητικού τεστ δεν θα επαρκεί πλέον».

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος Πάτρικ Βάλανς δήλωσε πως τα κλαμπ και άλλοι κλειστοί χώροι θα μπορούσαν να αποτελέσουν «πιθανές εκδηλώσεις υπερμετάδοσης», λόγω του κόσμου που βρίσκεται σε στενή επαφή. «Θα περίμενα πως με το άνοιγμα των κλαμπ, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μια αύξηση στα κρούσματα και θα δούμε επίσης εξάρσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα κλαμπ», επισήμανε.

Ο Μπόρις Τζόνσον τόνισε πως η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει ανάλογα προαπαιτούμενα για τις παμπ. «Σίγουρα δεν θέλω να δω διαβατήρια για τις παμπ», σημείωσε.

