Ιράκ: Τρομοκρατική επίθεση με δεκάδες νεκρούς (βίντεο)

“Λουτρό αίματος” σε αγορά. Γυναικόπαιδα μεταξύ των θυμάτων. Συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε αγορά στη Σαντρ Σίτι, την πυκνοκατοικημένη και φτωχή ανατολική συνοικία της Βαγδάτης, προπύργιο των σιιτών, ανακοίνωσαν η Αστυνομία και νοσοκομειακές πηγές. Δεκάδες είναι οι τραυματίες…

«Πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και υπάρχουν πολλά θύματα», ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας έκανε λόγο αρχικά για 10 νεκρούς από την έκρηξη, η οποία έσπειρε τον πανικό στην αγορά του Αλ-Ουόχεϊλάτ.

Μεταξύ των νεκρών είναι τέσσερα παιδιά και τέσσερις γυναίκες, σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η επίθεση, για την οποία δεν έχει γίνει ακόμη ανάληψη ευθύνης, σημειώνεται την παραμονή της μουσουλμανικής γιορτής της Θυσίας.

#BREAKING: At least 3 killed many injured following an explosion at a Sadr City marketplace in Iraq.



pic.twitter.com/wFilYTcscc — Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 19, 2021

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν σκηνές πανικού στην αγορά, γυναίκες και παιδιά να τρέχουν ουρλιάζοντας. Πολλά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σταλεί στο σημείο και τραυματίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Έρευνα διενεργείται από την επιχειρησιακή διοίκηση των δυνάμεων ασφαλείας της Βαγδάτης και το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι αποδέσμευσε πόρους για να βοηθήσει τα θύματα.

Είναι η πρώτη επίθεση στην ιρακινή πρωτεύουσα από τον περασμένο Ιανουάριο, όπου 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν από δύο βομβιστές-καμικάζι σε αγορά της κεντρικής Βαγδάτης. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Τον Μάιο, τέσσερις επιθέσεις - για τις οποίες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης, αλλά αποδόθηκαν στο “Ισλαμικό Κράτος” - είχαν στόχο Ιρακινούς στρατιωτικούς σε πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα και προκάλεσαν τον θάνατο σε 18 ανθρώπους.

Η Σαντρ Σίτι είναι το προπύργιο των υποστηρικτών του θυελλώδους σιίτη Μοκτάντα Σαντρ, του οποίου η επιρροή είναι συχνά καθοριστική στην πολιτική του Ιράκ.