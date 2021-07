Κόσμος

Ερντογάν: Ολοκληρώνεται η επίσκεψη στα Κατεχόμενα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις στο κατεχόμενο Κιόνελι το μεσημέρι.

Ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στα Κατεχόμενα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις από το ξενοδοχείο Concorde στο κατεχόμενο Κιόνελι, στις 13:30.

Θα προηγηθεί προσευχή, στις 6:00, στο νεόδμητο τζαμί Χαλά Σουλτάν στη Μια Μηλιά, καθώς η σημερινή ημέρα συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της Γιορτής των Θυσιών. Στις 8:00 θα συμμετάσχει στην τελετή στο μνημείο του Ατατούρκ, στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Στις 9:00 θα ξεκινήσει στρατιωτική παρέλαση, στην λεωφόρο Φαζίλ Κιουτσούκ, παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ και της αντιπροσωπείας της κυβέρνησης της Τουρκίας που συνοδεύει τον Τούρκο Πρόεδρο.

«Υποστηρίζουμε πλήρως τις προτάσεις που κατέθεσε ο Ερσίν Τατάρ στη Γενεύη. Στο νησί υπάρχουν δύο κράτη και δύο λαοί», δήλωσε χθες από το βήμα της λεγόμενης «Βουλής» του ψευδοκράτους, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα περιμένουμε την περάτωση της παράνομης επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας στα Κατεχόμενα και εν συνεχεία θα τοποθετηθούμε και ως προς τις ενέργειες και ως προς τα διαβήματα που θα προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Πανόραμα Αγνοουμένων, στον Κόρνο, ο κ. Αναστασιάδης, κληθείς να σχολιάσει τα όσα δήλωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι «ήταν αναμενόμενη η επανάληψη των απαράδεκτων τουρκικών θέσεων. Θα αναμένουμε την περάτωση της επίσκεψης και εν συνεχεία θα τοποθετηθούμε και ως προς τις ενέργειες και ως προς τα διαβήματα, τα οποία θα πρέπει να προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Freedom Pass: άνοιξε η πλατφόρμα για τα 150 ευρώ

“Ψυχρή Λίμνη” - Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

Κορονοϊός: πρεμιέρα για τον κατ' οίκον εμβολιασμό