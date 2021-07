Οικονομία

Κορονοϊός - Freedom Pass: άνοιξε η πλατφόρμα για τα 150 ευρώ

Ποιους αφορά, ποια η βασική προϋπόθεση και πώς θα λαμβάνονται τα 150 ευρώ.

Από σήμερα οι νέοι ηλικίας από 18-24 ετών θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα freedompass.gov.gr και να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τους χορηγείται η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι όσοι έχουν γεννηθεί από το 1996-2003 να έχουν ολοκληρώσει την πρώτη δόση του εμβολιασμού ή έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, «έχουμε εμπιστοσύνη στους νέους και ξέρουμε, βλέποντας και τα στατιστικά, ότι όσοι επιλέξουν να κάνουν την πρώτη δόση, θα κάνουν και τη δεύτερη». Εξήγησε, μάλιστα, ότι η διαδικασία είναι απλή, καθώς οι ενδιαφερόμενοι για να κάνουν την αίτησή τους θα μπαίνουν στη σχετική πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet, ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει κωδικούς θα πρέπει να πάει στο ΚΕΠ. Από εκεί και πέρα ο δικαιούχος θα λαμβάνει όλες τις σχετικές οδηγίες μέσω e-mail και SMS, καθώς ο τραπεζικός φορέας θα επικοινωνεί απευθείας με τον πολίτη εντός δυο έως τριών ημερών και θα του δίνει την προπληρωμένη χρεωστική κάρτα, η οποία θα αποθηκεύεται στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού του κατόχου.

Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως τουρισμός και πολιτισμός, δηλαδή θα χρησιμοποιείται για αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, e-shops αλλά και σε όλες τις συναλλαγές με POS, ενώ θα είναι στοχευμένη και θα αφορά σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως αεροπορικές, ακτοπλοϊκές μεταφορές, ενοικίαση οχημάτων, καταλύματα, κάμπινγκ, ταξιδιωτικά γραφεία, μουσειακοί χώροι, κινηματογράφος, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις κ.ά.

Μάλιστα, όπως ανέφερε o υπουργός, έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των νέων 18-24 ετών που έκλεισαν το ραντεβού έπειτα από την ανακοίνωση του συγκεκριμένου κινήτρου και πλέον φτάνουν τους 125.000, ενώ από τις 28 Ιουνίου όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για το freedom pass κλείστηκαν συνολικά από 542.000 πολίτες νέα ραντεβού.

