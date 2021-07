Κόσμος

Εκλογές στο Περού: Ο Πέδρο Καστίγιο νικητής έξι εβδομάδες μετά την ψηφοφορία!

Ο Πέδρο Καστίγιο επικράτησε με μόλις 44.263 ψήφους διαφορά έναντι της κόρης του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι.



Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς για την προεδρία του Περού, ο Πέδρο Καστίγιο, αναδείχθηκε νικητής του δεύτερου γύρου των εκλογών την 6η Ιουνίου, ανακοίνωσαν οι εκλογικές αρχές κάπου ενάμιση μήνα μετά την ψηφοφορία, στην οποία αναμετρήθηκε με την υποψήφια της λαϊκιστικής δεξιάς, την Κέικο Φουχιμόρι.

«Ανακηρύσσω (επόμενο) Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Χοσέ Πέδρο Καστίγιο Τερόνες», ανέφερε ο πρόεδρος του εκλογοδικείου (JNE), ο Χόρχε Λουίς Σάλας, κατά τη διάρκεια σύντομης τελετής, η οποία διεξήχθη ψηφιακά. Το εκλογοδικείο, επιφορτισμένο με την εξέταση των προσφυγών των υποψηφίων, επιβεβαίωσε έτσι το αποτέλεσμα που είχε γνωστοποιήσει πριν από εβδομάδες το εθνικό όργανο εκλογικών διαδικασιών (ONPE), η εκλογική επιτροπή.

Μετά την καταμέτρηση του 100% των ψηφοδελτίων, η ONPE ανέφερε πως ο Πέδρο Καστίγιο, 51 ετών, έλαβε το 50,12% των ψήφων, ενώ η Κέικο Φουχιμόρι, 46 ετών, έλαβε το 49,87%. Με βάση το αποτέλεσμα που επικύρωσε το JNE, ο κ. Καστίγιο επικράτησε με μόλις 44.263 ψήφους διαφορά έναντι της κόρης του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000).

Λίγες ώρες προτού ανακοινωθεί το οριστικό αποτέλεσμα η κ. Φουχιμόρι, η οποία είχε αφήσει να εννοηθεί στις αρχές του μήνα πως δεν θα αναγνώριζε τη νίκη του αντιπάλου της, έκανε στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Σήμερα, ανακοινώνω ότι εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις μου, τη δέσμευσή μου έναντι όλων των Περουβιανών (...), έναντι της διεθνούς κοινότητας, θα αναγνωρίσω τα αποτελέσματα» καθώς αυτό «που απαιτώ» είναι «η τήρηση του νόμου και του Συντάγματος που ορκίστηκα να υπερασπίζομαι».

«Καλώ τους Περουβιανούς να μην κατεβάσουν τα χέρια και να εργαστούν για την υπεράσπιση της δημοκρατίας» σε περίπτωση επικράτησης και σχηματισμού κυβέρνησης από τον κ. Καστίγιο, συμπλήρωσε ωστόσο η κυρία Φουχιμόρι, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας για δωροληψία στη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών της ενόψει των εκλογών του 2011 και του 2016 – στις οποίες έχασε, και τις δύο φορές, στον δεύτερο γύρο. Έχει ήδη εκτίσει 16 μήνες προφυλάκισης για την υπόθεση αυτή και κινδυνεύει να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 30 ετών αν κριθεί ένοχη για δωροληψία από τη βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ.

Η αποστολή παρατηρητών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, οι ΗΠΑ και η ΕΕ έκριναν ότι η εκλογική διαδικασία στο Περού ήταν ελεύθερη και διαφανής. Ο κ. Καστίγιο, εκπαιδευτικός και συνδικαλιστής, θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 28η Ιουλίου, όταν εκπνέει η θητεία του μεταβατικού προέδρου Φραντσίσκο Σαγάστι.

