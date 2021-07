Πολιτισμός

Βογιατζής: ο Τόλης Βοσκόπουλος δεν “έφυγε”, θα μείνει το στίγμα του (βίντεο)

Έκανε λόγο για μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού πενταγράμμου και έναν θαυμάσιο άνθρωπο.

Για τον συνάδελφο και καλό του φίλο Τόλη Βοσκόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Βογιατζής.

“Ήμασταν πολλά χρόνια μαζί, παρέα. Μου είχε εμπιστευτεί και τα τραγούδια του. Έφυγε μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού πενταγράμμου” τόνισε ο Γιάννης Βογιατζής στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

“Έφυγε ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Ήταν πολύ καλό παιδί. Τον αγάπησε πολύ ο κόσμος και εκείνος αγάπησε τον κόσμο” σημείωσε για τον Τόλη Βοσκόπουλο.

“Δεν μπορούσα να το φανταστώ όταν το άκουσα. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν τελείως. Μένει το στίγμα τους” κατέληξε.

