Σεισμός στη Θήβα

Στους ρυθμούς των Ρίχτερ συνεχίζει να "χορεύει" η Θήβα.

Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 08:05 το πρωί της Τρίτης στη Θήβα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων βόρεια, βορειοανατολικά από το κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 10,3 χλμ, γι΄αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις γύρω περιοχές.

Η Θήβα βρίσκεται στο "χορό" των Ρίχτερ το τελευταίο διάστημα, ωστόσο οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

"Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας", δήλωσε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

