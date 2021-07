Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμός - Σαρηγιάννης: 6000 κρούσματα την ημέρα, αν δεν φτάσουμε στο 75%

"Καμπανάκι" από τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ για την αυξητική τάση των κρουσμάτων.

Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και την τάση των κρουσμάτων του κορονοϊού μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Όπως είπε «τις τελευταίες ημέρες είχαμε μια επιβράδυνση αλλά από χθες παρατηρούμε μια αυξητική τάση». Παράλληλα, τόνισε ότι «μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε 3.500 κρούσματα την ημέρα και μεγαλύτερη αύξηση στην συνέχεια».

Ο κ. Σαρηγιάννη χαρακτήρισε «σημαντικό να κάνουμε rapid test σε περιοχές που δείχνουν έντονη αυξιτική τάση» και σημείωσε ότι «μπορούν να λήξουν τα μέτρα στην Μύκονο την επόμενη εβδομάδα, αν το πάρουμε σοβαρά».

Παράλληλα, τόνισε ότι «αν ο εμβολιασμός το φθινόπωρο δεν φτάσει στο 75% θα έχουμε 6000 κρούσματα την ημέρα».

Ωστόσο, ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι μπορούμε να το προλάβουμε αυτό.

«Χωρίς μαζικούς εμβολιασμούς δεν μπορούμε να κάνουμε την ζωή μας όπως πριν» τόνισε, από την πλευρά του, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

