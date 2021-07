Κοινωνία

Έγκλημα στη Φολέγανδρο: Στον ανακριτή ο 30χρονος

Νέα στοιχεία για τις δραματικές, τελευταίες στιγμές της άτυχης Γαρυφαλλιάς. Εν αναμονή της τελικής έκθεσης του ιατροδικαστή. Τι λέει ο συνήγορος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί ο 30χρονος που ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος για τον θάνατο της 26χρονης συντρόφου του, Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, την Παρασκευή το μεσημέρι, στην βραχώδη περιοχή Λυγαριά, στη Φολέγανδρο, όπου παραθέριζε το ζευγάρι.

Ο 30χρονος, που συνελήφθη για το έγκλημα μία μέρα μετά τον εντοπισμό της σορού της 26χρονης στη θάλασσα, φέρεται να ομολόγησε πως έσπρωξε την φίλη του στα βράχια, μετά από διαπληκτισμό που είχαν, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να βρεθεί χτυπημένη, από την πτώση της σε βράχια, στην θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση που περιλαμβάνεται στην δικογραφία, αναφέρει πως η 26χρονη πέθανε από πνιγμό ενώ εκτιμάται πως η γυναίκα ήταν ζωντανή όταν βρέθηκε στο νερό. Ο ίδιος ο 30χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως κατέβηκε στο σημείο που έπεσε η Γαρυφαλλιά την είδε ακίνητη και έφυγε χωρίς να σκεφθεί να παρέχει βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο ιατροδικαστής θα ζητήσει επιπλέον φωτογραφικό υλικό από το σημείο όπου ο 30χρονος έριξε την κοπέλα στη θάλασσα. Οι φωτογραφίες, αναμένεται να διαφωτίσουν τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, για τις στιγμές που προηγήθηκαν του φονικού, καθώς, στη σορό της κοπέλας εντοπίστηκε μώλωπας που δημιουργεί υπόνοιες ότι ο 30χρονος την χτύπησε πριν τη σκοτώσει.

Η οικογένεια του θύματος έχει ήδη ορίσει την εκπροσώπηση της ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αναθέτοντας στο δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του 30χρονου καθ' ομολογία δράστη της ανθρωποκτονίας. «Αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλες επιφυλάξεις τα όσα λέει, καθώς υπάρχει μια εξαφάνιση πολλών ωρών και δεν αποκλείει κανείς ό,τι στις ώρες αυτές έχει μιλήσει με κάποιο συνάδελφο, να έχει πάρει νομικές συμβουλές και να έχει κρύψει κάποια στοιχεία» τόνισε ο κ. Κούγιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Εξάλλου, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτου θρήνου τελέστηκε η κηδεία της Γαρυφαλλιάς. Οι γονείς, τα τρία αδέλφια, συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βέλο Κορινθίας προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο στην άτυχη κοπέλα.

