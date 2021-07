Παράξενα

Σύρος: Μετακίνησαν αυτοκίνητο με τα χέρια για να περάσει λεωφορείο (βίντεο)

Επιβάτες του λεωφορείου αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση κυριολεκτικά στα... χέρια τους, για να μην χάσουν το αεροπλάνο!



Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στη Σύρο. Ένα αυτοκίνητο είχε παρκάρει στη μέση του δρόμου στην οδό Σταματίου Πρώιου στο κέντρο της Ερμούπολης με αποτέλεσμα να εμποδίζει τη διέλευση τουριστικού λεωφορείου.

Παρά τα συνεχόμενα κορναρίσματα του λεωφορείου ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν άφαντος.

Τότε τέσσερις επιβάτες του λεωφορείου αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση κυριολεκτικά στα χέρια τους καθώς κινδύνευαν εάν καθυστερήσουν να χάσουν την πτήση για Αθήνα. Κατέβηκαν λοιπόν από το λεωφορείο και έλυσαν τη κυκλοφοριακή συμφόρηση που είχε προκαλέσει σταθμευμένο αυτοκίνητο με τον δικό τους τρόπο.

Οι τέσσερις άνδρες κατάφεραν να μετακινήσουν το αυτοκίνητο και ανέβηκαν στη συνέχεια στο λεωφορείο συνεχίζοντας το ταξίδι τους.

