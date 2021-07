Κόσμος

Ερντογάν για Κύπρο: Πλέον δεν υπάρχει Βορράς - Νότος

Στη διχοτόμηση της Κύπρου επιμένει ο Τούρκος πρόεδρος, ενώ ανακοίνωσε και άνοιγμα μέρους της Αμμοχώστου. Σκληρή απάντηση από το ΥΠΕΞ.

Στη διχοτόμηση της Κύπρου επιμένει ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Σε σημερινές του δηλώσεις μετά την πρωινή προσευχή σε τζαμί της κατεχόμενης Λευκωσίας με αφορμή την έναρξη του μπαϊραμιού (Γιορτή Θυσιών) ο Τούρκος πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά:«Πλέον δεν θέλουμε να λέμε «Βορράς – Νότος», πλέον λέμε ‘Τουρκοκυπριακό’ (κράτος). Έτσι πλέον το βλέπουμε κι έτσι θα συνεχίσουμε από εδώ και στο εξής», είπε ο Ερντογάν.



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παράλληλα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μίας αναγνώρισης του ψευδοκράτους από το Αζερμπαϊτζάν.



«Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός επ’ αυτού. Το συζητάμε συνεχώς με τον αδερφό μου Ιλχάμ Αλίγεφ (σ.σ. πρόεδρος Αζερμπαϊτζάν)», ανέφερε, ενώ προανήγγειλε μία σειρά εγκαινίων σήμερα στα Κατεχόμενα, όπως μεταδίδει το sigmalive.com.



Παράλληλα, ο Τ/Κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, επανέλαβε ότι «Τουρκία-Αζερμπαϊτζάν-ΤΔΒΚ συνιστούν ένα έθνος, τρία κράτη».

Το άνοιγμα της Αμμόχωστου

Ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσαν πως θα ανοίξει το 3,5% της Αμμόχωστου. Η περιοχή θα χαρακτηριστεί αποστρατιωτικοποιημένη και θα επιστραφούν οι περιουσίες στους ιδιοκτήτες τους μέσω της Επιτροπής που έχουν συστήσει στην Κύπρο, με την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν την Τουρκοκυπριακή διοίκηση, δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Σκληρή απάντηση του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκου Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. "Η Τουρκία οφείλει να σταματήσει άμεσα την προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά και να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο", αναφέρει μεταξύ άλλων το ελληνικό ΥΠΕΞ.





