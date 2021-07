Τοπικά Νέα

Καλαμαριά: σπείρα “ρήμαζε” αυτοκίνητα

Στην εξιχνίαση αρκετών περιπτώσεων διαρρήξεων οχημάτων στην Καλαμαριά οδήγησε η σύλληψη 28χρονου.

Στην εξιχνίαση συνολικά εννέα περιπτώσεων διαρρήξεων οχημάτων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης οδήγησε η αυτόφωρη σύλληψη 28χρονου αλλοδαπού από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας.

Ο 28χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο και τσάντα με είδη αθλητικού ρουχισμού, που είχαν αφαιρεθεί νωρίτερα από σταθμευμένο όχημα στην περιοχή.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς, με τουλάχιστον τρεις ακόμα συνεργούς του, κατά το χρονικό διάστημα από 27/06 έως 19/07 φέτος, διέρρηξαν συνολικά εννέα αυτοκίνητα στην περιοχή της Καλαμαριάς, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα των ιδιοκτητών.

Ο 28χρονος άντρας, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

