Κορονοϊός: Εκτός ΕΜΑΚ οι πυροσβέστες που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν

Που μετακινούνται οι δεκάδες πυροσβέστες από τις 8 ΕΜΑΚ της χώρας.

Σε άλλες υπηρεσίες μετακινούνται 54 πυροσβέστες από τις 8 ΕΜΑΚ της χώρας, επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 19 υπηρετούν στην Αττική. Επίσης Με διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος εγκαταλείπουν την 3η ΕΜΑΚ Κρήτης επτά πυροσβέστες που δεν εμβολιάστηκαν.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι στους 54 πυροσβέστες τους δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν αίτηση για την υπηρεσία στην οποία θέλουν να μετακινηθούν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το σκεπτικό είναι ότι όλοι οι υπηρετούντες στην ΕΜΑΚ πρέπει να έχουν εμβολιαστεί γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να πάνε για αποστολή στο εξωτερικό.

Τα κενά που θα προκύψουν από την μετακίνηση των 54 πυροσβεστών αναμένεται να καλυφθούν άμεσα, ενώ καταρτίστηκε και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε όσοι θέλουν να καλύψουν τα κενά να είναι έτοιμοι.

Η απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών είχε εκδοθεί στις 18 Μαΐου.

Σύμφωνα με την απόφαση, στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και της εξασφάλισης της αδιάλειπτης επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών, κρίνεται απαραίτητος ο εμβολιασμός του συνόλου των ένστολων υπαλλήλων που υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες.

«Η πόρτα της ΕΜΑΚ είναι πάντα ανοιχτή για όποιους από τους 54 πυροσβέστες, συνολικά, που έχουν μετακινηθεί σε άλλη Υπηρεσία, εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού και θέλουν να επιστρέψουν. Λόγω της ιδιαιτερότητας της αποστολής των μελών της ΕΜΑΚ, δεν είναι δυνατόν να μην έχουν εμβολιαστεί», επισημαίνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Αναφερόμενος στις μετακινήσεις ανεμβολίαστων πυροσβεστών διευκρινίζει ο κ. Βαθρακογιάννης: «Από την μεγαλύτερη των ΕΜΑΚ, αυτή της Αττικής, έχουν μετακινηθεί συνολικά 19 άτομα και από 5 κατά μέσο όρο από τις άλλες, εκτός από αυτές των Ιωαννίνων που έχουμε 2 μετακινήσεις και από 1 σε Λάρισα και Λαμία. Όποιος εμβολιαστεί και επιθυμεί να επιστρέψει, τότε αυτό θα γίνει άμεσα. Σημειώστε, ότι όλοι μετακινήθηκαν εντός του νομού όπου υπηρετούν ή όπου αλλού επιθυμούσαν».





