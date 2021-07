Οικονομία

Κορονοϊός - Ζάκυνθος: “Λουκέτο” και πρόστιμο σε μπαρ

Στο επίκεντρο ελέγχων Ζάκυνθος και Κέρκυρα. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 15 καταστήματα για την τήρηση της ασφαλιστικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας, την 17 και 18 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα, για την τήρηση της ασφαλιστικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 15 καταστήματα, ενώ σε ένα κατάστημα επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες καθώς και πρόστιμο 5.000 ευρώ και σφράγιση 7 ημερών για μη τήρηση μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού.

Ειδικότερα, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε:

Στη Ζάκυνθο:

σε εστιατόριο - καφετέρια, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου,

σε κέντρο αναψυχής, να απασχολείται εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού και 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου,

σε καφέ μπαρ - εστιατόριο, η μη έκδοση 8 αποδείξεων αξίας 198 ευρώ και να απασχολείται εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού,

σε επιχείρηση παροχής ποτών, η μη έκδοση απόδειξης και να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου,

σε αναψυκτήριο - καφετέρια, η μη έκδοση 5 αποδείξεων αξίας 116 ευρώ,

σε κέντρο αναψυχής - μπαρ, η μη έκδοση 10 αποδείξεων αξίας 267 ευρώ, να απασχολείται εργαζόμενος, ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού και 10 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου, ενώ επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και σφράγιση 7 ημερών για μη τήρηση μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού,

σε εστιατόριο, να απασχολούνται 5 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου.

Στην Κέρκυρα:

σε εστιατόριο, η μη έκδοση 3 αποδείξεων αξίας 478 ευρώ και να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού,

σε καφέ - μπαρ, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου,

σε καφέ – σνακ μπαρ, να απασχολούνται 9 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου,

σε σνακ μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού,

σε καφέ – μπαρ, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

σε σνακ μπαρ – εστιατόριο, η μη έκδοση 2 αποδείξεων αξίας 153,70 ευρώ, να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου,

σε σνακ μπαρ – ενοικίαση ξαπλώστρες, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού,

σε σνακ μπαρ – εστιατόριο, να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού και 8 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου.

Για όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.Ε.Π.Ε., Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

