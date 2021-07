Πολιτική

ΥΠΕΞ προς Ερντογάν για την Αμμόχωστο: Συμμορφωθείτε με το διεθνές δίκαιο

Σκληρή απάντηση του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Πρόεδρο μετά την δήλωση του για άνοιγμα μέρους της Αμμοχώστου.



Σκληρή απάντηση του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκου Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος, στην επέτειο των 47 ετών από την τουρκική εισβολή, ανακοίνωσε ότι ανοίγει μέρος της Αμμοχώστου.

"Η Τουρκία οφείλει να σταματήσει άμεσα την προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά και να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο", αναφέρει μεταξύ άλλων το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών:

"Με τη συμπλήρωση σήμερα 47 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που οδήγησε στην παράνομη κατοχή άνω του ενός τρίτου της νήσου, αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους αντιστάθηκαν στον εισβολέα και ιδιαίτερα στους πεσόντες. Σύσσωμος ο Ελληνισμός συνεχίζει να ζει με το δράμα των χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων στην Κύπρο.

Η Ελλάδα σε απόλυτο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, λύση που θα βασίζεται στις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Μια Κύπρος ενωμένη στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής διζωνικής Ομοσπονδίας.

Οι συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία, καθώς και η σημερινή ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, για την ανατροπή της προοπτικής αυτής μας βρίσκουν απολύτως αντίθετους και τις απορρίπτουμε στο σύνολό τους.

Η συνέχιση των παράνομων ενεργειών, καθώς και των νέων εξαγγελιών από τουρκικής πλευράς καταπατούν τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τις εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας. Είναι καταδικαστέες και δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες.

Η Τουρκία οφείλει να σταματήσει άμεσα την προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά και να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο."

ΣΥΡΙΖΑ: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Ερντογάν

Ανακοίνωση για τις προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

"Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει τις απαράδεκτες δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας που στρέφονται ενάντια στο διεθνές δίκαιο και στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Σύσσωμη η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η ΕΕ πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να προχωρήσει η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς εγγυήσεις και στρατεύματα κατοχής. Οποιαδήποτε τουρκική πρόταση ή πρωτοβουλία που οδηγεί στη διχοτόμηση είναι καταδικαστέα και απολύτως απαράδεκτη. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συντονίσει τις ενέργειές της με την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να αναληφθούν άμεσα οι δέουσες πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες και να σχεδιαστεί μια μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική λύσης που να αξιοποιεί τις ευρωτουρκικές σχέσεις και το ρόλο των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην περιοχή. Μόνο με την υιοθέτηση ενός ισχυρού μηχανισμού κυρώσεων και την προοπτική μιας ουσιαστικής θετικής ατζέντας μπορούν να γίνουν βήματα μπροστά- όχι με αφηρημένες αναφορές σε "αναστρεψιμότητα αποφάσεων" και δήθεν εγγυήσεις για "ήρεμα καλοκαίρια"."





