Τόλης Βοσκόπουλος: Το δώρο στην κόρη του μετά τον θάνατό του

Τι είχε φυλάξει, για χρόνια, για την κόρη του και σε ποιον είχε εμπιστευτεί το συγκεκριμένο δώρο ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Ένα δώρο για την κόρη του έκρυβε για χρόνια ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο οποίος "έφυγε" τη Δευτέρα από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Πρόκειται για ένα πορτρέτο, το οποίο είχε παραδώσει στον συνεργάτη, φίλο και κουμπάρο του Αργύρη Παπαργυρόπουλο, στον οποίο το είχε εμπιστευτεί ώστε την "κατάλληλη ώρα" να το παραδώσει στην Μαρία.

«Μου είπε, θέλω εσύ να το φυλάξεις. Το έχω φυλάξει και σκέφτομαι όταν πάω και δω την κόρη του να της πω, “αυτό είναι από τον μπαμπά σου. Σου ανήκει εσένα”» είπε ο επιχειρηματίας μιλώντας στο Mega.

Η Μαρία Βοσκοπούλου είναι η κόρη που απέκτησε ο Τόλης Βοσκόπουλος από τον γάμο του με την τελευταία σύζυγο της ζωής του, Άντζελα Γκερέκου. Μαζί έζησαν για περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ ο γάμος τους στην Κέρκυρα, το 1996, είχε συζητηθεί.

Η Άντζελα Γκερέκου είχε ανεβάσει την τελευταία οικογενειακή τους φωτογραφία στο Instagram τον περασμένο Δεκέμβρη.

