ΗΠΑ: Ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια (εικόνες)

Κατηγορείται πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος για την καταστροφοκή πυρκαγιά Ντίξι.



Οι πυρκαγιές συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους στις δυτικές ΗΠΑ, ενώ ένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος της Καλιφόρνιας, ο οποίος ευθυνόταν ήδη για την πιο φονική πυρκαγιά που έχει αντιμετωπίσει η πολιτεία, κατηγορείται για το ξέσπασμα μιας από αυτές.

Η περίοδος των πυρκαγιών μόλις άρχισε και ήδη 80 μεγάλες φωτιές μαίνονται στις ΗΠΑ, όπου έχουν καταστρέψει περισσότερα από 4.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα βλάστησης.

Οι πυροσβέστες ανησυχούν κυρίως για την Πυρκαγιά Τάμαρακ, η οποία επεκτάθηκε ξαφνικά νότια της λίμνης Τάχο, στα σύνορα μεταξύ Καλιφόρνιας και Νεβάδας. Οι αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους αρκετών χωριών να εκκενώσουν την ζώνη και για το κλείσιμο ενός μέρους του μονοπατιού πεζοπορίας Pacific Crest Trail.

Για ένατη συναπτή μέρα, περίπου 2.100 πυροσβέστες αγωνίζονται επίσης στο Όρεγκον να περιορίσουν την Πυρκαγιά Μπούτλεγκ, η έκταση της οποίας είναι ήδη μεγαλύτερη από ολόκληρη την πόλη του Λος Άντζελες. Οι πυροσβέστες εργάζονται "νυχθημερόν", διαβεβαίωσε ο Τζόι Χέσελ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των πυρκαγιών στη ζώνη.

"Η πυρκαγιά αυτή είναι πράγματι μάστιγα και προετοιμαζόμαστε για μια έντονη μάχη" τις προσεχείς ημέρες, σημείωσε.

Οι προβλέψεις για θύελλες, σε μια εξαιρετικά θερμή περίοδο με ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, αναμένεται να καταστήσουν το έργο τους ακόμη πιο δύσκολο.

Πολύ κοντά στην Καλιφόρνια, η πυρκαγιά απειλεί επίσης το δίκτυο ηλεκτροδότησης της πολιτείας και οι αρχές θέλουν με κάθε τίμημα να αποφύγουν να βυθιστούν στο σκοτάδι εκατομμύρια άνθρωποι, όπως συνέβη τις προηγούμενες χρονιές, όταν το δίκτυο δέχθηκε μεγάλες πιέσεις.

Ελαττωματικές γραμμές ηλεκτροδότησης

Εξάλλου ένας μεγάλος πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος στην Καλιφόρνια, η Pacific Gas and Electric (PG&E), κατηγορείτα ότι ευθύνεται για μια μεγάλη πυρκαγιά στην πολιτεία, την Πυρκαγιά Ντίξι, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα.

Αυτή η εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή της για την πρόκληση της πιο φονικής πυρκαγιάς στην πρόσφατη ιστορία της Καλιφόρνιας, λόγω ελαττωματικών γραμμών, πολύ κοντά στην περιοχή, στην οποία η Πυρκαγιά Ντίξι σπέρνει τώρα το χάος.

Η Πυρκαγιά Καμπ το 2018 είχε σβήσει σχεδόν από τον χάρτη την μικρή πόλη Πάρανταϊζ και είχε προκαλέσει τον θάνατο 86 ανθρώπων.

Η Pacific Gas and Electric (PG&E), η οποία έχει έδρα στο Σαν Φρανσίσκο, κατηγορείται εδώ και χρόνια ότι βάζει τα κέρδη και τους μετόχους της πάνω από την δημόσια ασφάλεια, με ξεπερασμένες εγκαταστάσεις και επανειλημμένες ελλείψεις στην συντήρηση και την εκκαθάριση των γραμμών της υψηλής τάσης.

Ο όμιλος "συνεργάζεται στην έρευνα των πυροσβεστών της Καλιφόρνιας" σχετικά με την Πυρκαγιά Ντίξι, γνωστοποίησε ο όμιλος στο AFP.

Στον Καναδά, η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, στο δυτικό τμήμα της χώρας, συνεχίζει να αντιμετωπίζει περίπου 300 δασικές πυρκαγιές στο έδαφός της. Εντολή εκκένωσης δόθηκε στους κατοίκους περισσότερων από 2.500 σπιτιών, ενώ έχει εκδοθεί συναγερμός για εκκένωση άλλων 15.500 κατοικιών, χωρίς ωστόσο προς το παρόν οι κάτοικοί τους να υποχρεούνται να τις εγκαταλείψουν. Το τελευταίο 48ωρο η επαρχία αυτή κατέγραψε 13 επιπλέον πυρκαγιές.

