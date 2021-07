Life

Ο Justin Bieber θα γίνει πατέρας; (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αινιγματική ανάρτηση που φούντωσε τις φήμες και η απάντηση της συζύγου του!

O 27χρονος Justin Bieber και η 24χρονη σύζυγός του Hailey, φαίνεται να είναι πολύ ερωτευμένοι και το δείχνουν με κάθε ευκαιρία.

Μία ανάρτηση βέβαια του τραγουδιστή στο Instagram, έφερε τα πάνω-κάτω καθώς ξεκίνησε η φήμη πως το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Ο νεαρός τραγουδιστής, πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία με την αγαπημένη του σύζυγο και στη λεζάντα έγραψε: “Μαμά και μπαμπάς".

Την κατάσταση ήρθε να εξομαλύνει άμεσα η Hailey Bieber που με ένα σχόλιό της κάτω από τη φωτογραφία είπε στον αγαπημένο της να… αλλάξει τη λεζάντα για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις!

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Μετατρέπεται σε Ολυμπιακό Πάρκο της Αθήνας

Γιώργος Κατσαρός: ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε την ικανότητα να μαγνητίζει (βίντεο)

Κορονοϊός: Εκτός ΕΜΑΚ οι πυροσβέστες που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν