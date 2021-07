Οικονομία

Ελληνικό: η Marina Galleria και τα σχέδια για το παράκτιο μέτωπο

Παρουσίαση από την Lamda Development για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου, έχεις ως επίκεντρο το “άνοιγμα προς την θάλασσα”.

Τα σχέδιά της για την αναμόρφωση του παράκτιου μετώπου του Ελληνικού, αλλά και το νέο τοπόσημο στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, τη Marina Galleria, που θα αναδείξουν την Αθηναϊκή Ριβιέρα σε κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως, παρουσίασε διαδικτυακά σήμερα η Lamda Development, στο ευρύ κοινό.

«Το άνοιγμα προς τη θάλασσα έχει κεντρική θέση στον σχεδιασμό μας για το Ελληνικό. Γι' αυτό και η αναμόρφωση του παράκτιου μετώπου είναι από μόνη της μία ξεχωριστή ανάπτυξη, στην οποία έχουμε δώσει προτεραιότητα. Όραμά μας είναι η παραλιακή ζώνη του Ελληνικού, μήκους 3,5 χιλιομέτρων, να αναδειχθεί στο ομορφότερο κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας και να γίνει αγαπημένος προορισμός ψυχαγωγίας, άθλησης, χαλάρωσης και διασκέδασης για όλους, αλλά και ένας νέος εμπορικός και τουριστικός πόλος που θα δημιουργήσει πλούτο για τη χώρα» ανέφερε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου.

Marina Galleria: ένας νέας γενιάς προορισμός δίπλα στη θάλασσα

Όπως αναφέρθηκε η Marina Galleria θα προσφέρει στους επισκέπτες μία πολύπλευρη και υψηλής αισθητικής εμπειρία αγορών, γαστρονομίας και ψυχαγωγίας, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις. Σε 22.000 τ.μ., θα φιλοξενεί κορυφαίους οίκους μόδας, ορισμένοι, εκ των οποίων, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες σχεδιαστές. Θα προσφέρει, επίσης, σειρά γαστρονομικών προτάσεων υψηλού επιπέδου από διάσημους Έλληνες και ξένους σεφ, αλλά και πληθώρα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

Όπως επίσης αναφέρθηκε, σχεδιασμένη από το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Kengo Kuma and Associates, το οποίο υπογράφει εντυπωσιακά έργα παγκοσμίως, η Marina Galleria θα είναι ένα από τα τοπόσημα του Ελληνικού, ένα αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς στη νέα μαρίνα του 'Αγιου Κοσμά και πόλος έλξης για επισκέπτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

«Χάρη στην προνομιακή της τοποθεσία, την υψηλής αισθητικής αρχιτεκτονική της και τη σχέση της με το υδάτινο στοιχείο, αλλά και την πολύπλευρη εμπειρία που θα προσφέρει στους επισκέπτες της, η Marina Galleria θα αποτελέσει έναν προορισμό νέας γενιάς, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα», υπογράμμισε η Chief Development Officer της Lamda Development για τη Marina Galleria, κα Μελίνα Παΐζη.

Το ομορφότερο παραλιακό μέτωπο της Ευρώπης

Όπως ανακοινώθηκε στο παράκτιο μέτωπο θα δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων, μία νέα αμμώδης παραλία μήκους 1 χλμ., ελεύθερης πρόσβασης, όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης θα μπορούν να κολυμπήσουν, να αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν. Στα έργα εντάσσεται, επίσης, η ανάπλαση της μαρίνας του Αγίου Κοσμά, η οποία θα αναβαθμιστεί τόσο από πλευράς χωρητικότητας όσο και υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία δύο υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακών μονάδων σε συνεργασία με τον Όμιλο ΤΕΜΕΣ.

Στην ίδια περιοχή θα βρίσκεται και ο Marina Tower, ο πράσινος ουρανοξύστης σχεδιασμένος από το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners. Το παράκτιο μέτωπο θα συνδέεται με το Μητροπολιτικό Πάρκο και τις υπόλοιπες περιοχές του Ελληνικού, μέσα από ένα δίκτυο 50 χλμ., που θα περιλαμβάνει διαδρομές περιπάτου, ποδηλάτου και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Στόχος της Lamda Development είναι η ανάδειξη του Ελληνικού και της Αθηναϊκής Ριβιέρας σε παγκόσμιο ποιοτικό προορισμό, που θα προσφέρει αξία στους όμορους δήμους, την Αττική και τη χώρα και θα δώσει στους πολίτες νέους ανοιχτούς όμορφους χώρους για να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν, να χαλαρώσουν στο πράσινο με θέα τη θάλασσα.

