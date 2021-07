Κόσμος

Βαρώσια: Ο Ερντογάν ανακοίνωσε άνοιγμα μέρους της περιοχής

Νέες προκλήσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο από την Κατεχόμενη Λευκωσία. Εθνικό Συμβούλιο συγκάλεσε ο Αναστασιάδης. Αντιδράσεις και στην Ελλάδα.



Για πιλοτικό άνοιγμα μέρους της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων και κάλεσμα προς τους Ελληνοκυπρίους να ανακτήσουν τις περιουσίες τους στην εν λόγω περιοχή μίλησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας από την κατεχόμενη Λευκωσία, όπου πραγματοποιήθηκε στρατιωτική παρέλαση ανήμερα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ότι είναι καιρός η περιοχή να περάσει στο επόμενο βήμα, καθώς και ότι έχει έρθει η στιγμή της επόμενης φάσης.

«Το Βαρώσι, που για χρόνια ήταν στην αδράνεια, αντί για σύμβολο της μη λύσης και του αδιεξόδου, θα γίνει σύμβολο για το μέλλον ευμάρειας της Κύπρου» ανέφερε ο κ. Ερντογάν, σημειώνοντας ότι «δεν εποφθαλμιούμε τα εδάφη και τις περιουσίες κανενός, ούτε να το κάνουν κι αυτοί για το ψευδοκράτος» .

Τόνισε ότι μοναδική λύση του Κυπριακού παραμένει αυτή των δύο κρατών, ενώ έκανε λόγο για σχέση αδελφοσύνης Τουρκοκυπρίων και τουρκικής πλευράς.

Λίγη ώρα πριν, την είδηση είχε αναγγείλλει και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ: «Με απόφαση του υπουργικού μας συμβουλίου, το καθεστώς της στρατιωτικής ζώνης της περιοχής που αντιστοιχεί στο 3,5% του κλειστού Βαρωσιού θα καταργηθεί και θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας μας για το Βαρώσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα Βαρώσια θα ξαναζήσουν τις παλιές καλές ημέρες»

Ο Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν αναχωρήσει από τα Κατεχόμενα πραγματοποίησε μέσω τηλεδιάσκεψης τα εγκαίνια του «Μνημείου Ειρήνης και Ελευθερίας» στο Πέντε Μίλι όπου έγινε η απόβαση το 1974 στην Κερύνεια τα εγκαίνια του Τζαμιού Μπιλάλ Αγά, του οποίου η αναστήλωση ολοκληρώθηκε στην περίκλειση Αμμόχωστο, το άνοιγμα ενός κέντρου ψηφιακής υποδομής και ενός πάρκου αναψυχής.

Στη νέα του ομιλία δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους Τουρκοκυπριους προσθέτοντας ότι «η απόφαση του ανοίγματος της Αμμοχώστου αύξησε ακόμη περισσότερο την εορταστική μας διάθεση. Τα Βαρώσια θα ξανα-βιώσουν τις παλιές καλές ημέρες τους, καθώς το άνοιγμά τους, το οποίο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, δεν θα βλάψει τα δικαιώματα κανενός. Υπάρχουν και άλλες αναθέσεις για νέα έργα που θα φέρουν ζωντάνια στην περιοχή».

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «είναι υψίστης σημασίας για εμάς οι Τουρκοκύπριοι να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια σε αυτά τα εδάφη, στα οποία αποτελούν το βασικό στοιχείο. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν καταδικαστεί σε ένα παράνομο και απάνθρωπο εμπάργκο των Ελληνοκυπρίων εδώ και δεκαετίες».

Εθνικό Συμβούλιο συγκάλεσε ο Ν. Αναστασιάδης

Σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για περαιτέρω μέτρα, συγκάλεσε για αύριο στις 11 το πρωί, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Μετά τις σημερινές εξαγγελίες τόσο του εκπροσώπου της 'Αγκυρας Ερσίν Τατάρ, με την έγκριση του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, για αλλαγή του καθεστώτος σε μέρος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αναστασιάδης, σε μια πρώτη και άμεση αντίδραση, έδωσε οδηγίες όπως:

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώσει τον Ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για τις εξελίξεις, κάτι που έχει ήδη γίνει.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αποστείλει ενημερωτική επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ προς ενημέρωση για τις εξαγγελίες, ενόψει και της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί αύριο σε σχέση με τις πρόσφατες εκθέσεις του ΓΓ των ΗΕ.

Στις 4μμ σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώσει για τις νέες εξαγγελίες, τους Πρέσβεις των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στις 5μμ ο Υπουργός Εξωτερικών προβεί σε ενημέρωση προς τους Πρέσβεις των 26 κρατών μελών της ΕΕ.

Αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις δηλώσεις Ερντογάν

«H δικαίωση του αγώνα για την επανένωση και την αποκατάσταση της ακεραιότητας και της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί εθνικό μας χρέος» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά της για την 47η Επέτειο της Τουρκικής Εισβολής στην Κύπρο. Αναφερόμενη στη συμπεριφορά της Τουρκίας, τονίζει ότι «Ενωμένοι αντιμετωπίζουμε τη διευρυνόμενη τουρκική επιθετικότητα και παραβατικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Τις απόπειρες δημιουργίας νέων τετελεσμένων και επέκτασης της κατοχής στην περιοχή των Βαρωσίων. Τις απόπειρες επέκτασης της παράνομης στρατιωτικής και ναυτικής τους παρουσίας».

Σκληρή ήταν και η απάντηση του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκου Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. "Η Τουρκία οφείλει να σταματήσει άμεσα την προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά και να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο", αναφέρει μεταξύ άλλων το ελληνικό ΥΠΕΞ.

αναφέρει μεταξύ άλλων σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,. «Είναι καιρός η Τουρκία να εγκαταλείψει τον αδιέξοδο δρόμο των απειλών κατά της Κύπρου, αλλά και των ίδιων των Τουρκοκυπρίων. Είναι άλλωστε απειλές και εναντίον της διεθνούς νομιμότητας και σταθερότητας στην περιοχή. Εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών του 21ου αιώνα. Γι’ αυτό και δεν θα γίνουν ανεκτές»,

«Οι επιθετικές ανακοινώσεις Ερντογάν για την Αμμόχωστο τορπιλίζουν την ειρήνη και την προσπάθεια δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού που είναι πιο αναγκαία από ποτέ», αναφέρει σε μήνυμά του στο twitter ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει: «Δεν ξεχνάμε ότι το πρόβλημα εδώ και 47 χρόνια είναι η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή. Λύση δύο κρατών δεν υπάρχει».





