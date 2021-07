Life

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Snik: Φήμες για επανασύνδεση (βίντεο)

Τι "πρόδωσε" μια ανάρτηση στο instragram με την παρουσιάστρια και τον καλλιτέχνη!

Στις αρχές του περασμένου Μαΐου σαν βόμβα «έσκασε» στην ελληνική showbiz, ο χωρισμός της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και του Snik, οι οποίοι τράβηξαν χωριστούς δρόμους πριν συμπληρώσουν δύο χρόνια σχέσης.

Λίγες ημέρες μετά ο Snik είχε διαγράψει τις κοινές φωτογραφίες τους από τα social media ενώ έκανε unfollow και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

