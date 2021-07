Πολιτική

Μητσοτάκης για Κύπρο: Η Τουρκία να σταματήσει τις απειλές

Μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία με αφορμή την θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και τις προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν.



«Ο χρόνος κυλά όμως κανείς δεν ξεχνά. Σαράντα επτά χρόνια απ' την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τα τετελεσμένα του αίματος απορρίπτονται από τον πολιτισμένο κόσμο. Και το μήνυμα μιας δίκαιης λύσης, με το νησί ενωμένο και χωρίς στρατό κατοχής, παραμένει ισχυρό, ανθεκτικό και απόλυτα ενεργό», τονίζει σε ανάρτησή του στο facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Σήμερα θυμόμαστε και αγωνιζόμαστε. Τιμώντας τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας. Ενισχύοντας τη συμπαράταξή μας με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και κρατώντας πάντα ψηλά τη σημαία του Διεθνούς Δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου» προσθέτει ο πρωθυπουργός και τονίζει:

«Είναι καιρός η Τουρκία να εγκαταλείψει τον αδιέξοδο δρόμο των απειλών κατά της Κύπρου, αλλά και των ίδιων των Τουρκοκυπρίων. Είναι άλλωστε απειλές και εναντίον της διεθνούς νομιμότητας και σταθερότητας στην περιοχή. Εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών του 21ου αιώνα. Γι' αυτό και δεν θα γίνουν ανεκτές.

Οι δεκαετίες που μεσολάβησαν, απέδειξαν πως μόνον η εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αποφάσεων της ΕΕ μπορούν να κλείσουν μία πληγή στην καρδιά της Μεσογείου: οι συζητήσεις για μία ενιαία Κύπρο, διζωνική και δικοινοτική. Ένα ευρωπαϊκό κράτος της ειρήνης και της προόδου για το λαό και τους γείτονές της».

