Κορονοϊός - Μύκονος: προς άρση τα έκτακτα μέτρα

Οι Αρχές δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε χρονική διεύρυνση του μίνι lockdown στο "νησί των ανέμων".

Προς άρση οδεύουν τα έκτακτα μέτρα που επιβλήθηκαν στη Μύκονο το περασμένο Σάββατο και προκάλεσαν την αντίδραση των επιχειρηματιών του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπάρξει παράταση του μίνι lockdown μετά τις 26 Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση να υπάρξει βελτίωση στα επιδημιολογικά δεδομένα έως την Παρασκευή.

Μόνο τότε αναμένεται να αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 το βράδυ έως 06.00 το πρωί, αλλά και η απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το 24ωρο.

Την έντονη δυσφορία του για την επιβολή έκτακτων περιοριστικών μέτρων στη Μύκονο, εξέφρασε πρόσφατα ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, υπογραμμίζοντας πως «η αιφνιδιαστική λήψη μέτρων, έστω για 10 ημέρες, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου για το νησί, που είναι ένας κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός, είναι μια άστοχη ενέργεια, η οποία επί της ουσίας δείχνει τιμωρητική διάθεση σε μια κοινωνία, που στο πλαίσιο του εφικτού έκανε ό,τι έπρεπε για να προστατέψει τη δημόσια υγεία».

