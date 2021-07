Κοινωνία

Κορονοϊός - Κεραμέως: Εξετάζεται είσοδος στα ΑΕΙ με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια μέτρα εξετάζονται για την επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια.



Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, επισήμανε στον ΣΚΑΪ η Νίκη Κεραμέως στη σκιά της εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα. Συζητάμε τους τρόπους, ο εμβολιασμός είναι το «υπερόπλο» κατά της πανδημίας έχουν ήδη εμβολιαστεί πάνω από το 74% των εκπαιδευτικών, τους ευχαριστούμε δημοσίως, είναι ένα τεράστιο βήμα, αλλά δεν φτάνει, χρειαζόμαστε και άλλους.

Στο πλαίσιο αυτό η υπουργός, απηύθυνε κάλεσμα μέσω του ΣΚΑΪ προς εκπαιδευτικούς, φοιτητές και προς τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να αξιοποιήσουν το μοναδικό αυτό δώρο της επιστήμη

Ερωτηθείσα εάν η διδασκαλία θα γίνεται μόνο σε εμβολιασμένους φοιτητές ανέφερε «τα συζητάμε όλα». «Και τα ΑΕΙ θέλουν η διδασκαλία να γίνεται δια ζώσης. Τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσουμε όλους τους όρους με το οποίο θα γίνει αυτό εφικτό. Εξετάζεται είσοδος με πιστοποιητικό εμβολιασμού και εργαστηριακά τεστ για ανεμβολίαστους» σημείωσε η Νίκη Κεραμέως.

Για τους εμβολιασμούς στα παιδιά 12 με 17 σημείωσε ότι αν ένα παιδί είναι πλήρως εμβολιασμένο κατά πασά πιθανότητα, και ακολουθώντας τη λογική της επιτροπής των ειδικών δε θα κάνει τεστ όπως στα πλοία. Από την άλλη πλευρά τα σελφ τεστ θα υπάρχουν τα σχολεία. «1 στα 2 κρούσματα στη χώρα το ανακαλύπταμε από σελφ τεστ» είπε.

Όπως παρατήρησε η υπουργός Παιδείας, έχει δοθεί ευρωπαϊκή έγκριση για εμβολιασμό από τα 12 εδώ και αρκετό καιρό, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, Ιταλία Ισπανία εφαρμόζουν τον εμβολιασμό στα παιδιά.

Ελάχιστη βάση εισαγωγής

«Σε σχέση με πέρυσι υπάρχει ένας αριθμός υποψηφίων που δεν πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις... Εμείς θέλουμε αποφοίτους όχι εισαχθέντες» ανέφερε η κ. Κεραμέως σχολιάζοντας εξάλλου την ελάχιστη βάση εισαγωγής στις Πανελλήνιες.

Διευκρίνισε ότι «κάναμε μια μεγάλη αλλαγή, δηλαδή ότι μπήκανε ακαδημαϊκά κριτήρια για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Θέλουμε φοιτητές, αλλά θέλουμε και αποφοίτους, δεν θέλουμε να εγκλωβίζονται από ένα πανεπιστήμιο από το οποίο δε θα αποφοιτήσουν και να είναι μια ζωή με ένα απολυτήριο λυκείου. Τέθηκαν ελάχιστες προϋποθέσεις για να μην εγκλωβίζονται τα παιδιά μας… Να έχουμε υπόψη μας ότι τέσσερις στους 10 φοιτητές δεν αποφοιτούν ποτέ γιατί δεν πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να φοιτήσουν».

Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αποσαφήνισε η υπουργός, καθορίζεται από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Αρχιτεκτονικές σχολές πχ. επέλεξαν να πάνε ψηλά, άλλες επέλεξαν να πάνε πιο χαμηλά. Πρόσθεσε πάντως ότι αν το υπουργείο ικανοποιούσε τις προτάσεις των ΑΕΙ για τον αριθμό των εισακτέωνστο ακέραιο θα είχαμε -40% φοιτητές στα ΑΕΙ.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι από χθες υπάρχουν δυο επιλογές στο μηχανογραφικό, 1η επιλογή Πανεπιστήμια μέσω Πανελλαδικών, 2η επιλογή το παράλληλο μηχανογραφικό για έγγραφη σε δημόσιο ΙΕΚ και τα παιδιά να ακολουθήσουν το δρόμο της κατάρτισης. Στο παράλληλο μηχανογραφικό, εξήγησε, υπάρχουν θέσεις για web designers, web developers, τεχνικούς τουριστικών επαγγελμάτων που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και έχουν από φέτος δυνατότητα συμπλήρωσης παράλληλου μηχανογραφικού και να δουν έτσι μια προοπτική.

Από το Σεπτέμβριο υπενθύμισε, το υπουργείο θεσμοθετεί νηπιαγωγείο από τα 4 έτη και αγγλικά από τα 4, γιατί να πληρώνει ο γονιός διερωτήθηκε η κ. Κεραμέως, εργαστήρια δεξιοτήτων, γίνονται τις επόμενες εβδομάδες οι πρώτοι διορισμοί -11.700- στη γενική εκπαίδευση μετά από 12 χρόνια και θα είναι στα σχολεία μας από 1ης Σεπτεμβρίου. Επίσης θεσμοθετούνται οι οριζόντιες επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς, διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, τα πρώτα πρότυπα επαγγελματικά στην ιστορία, όλα αυτά από το Σεπτέμβριο. «Στο ν/σ που συζητάμε σήμερα φεύγουμε από τη λογική του ενός βιβλίου, θα έχει ο εκπαιδευτικός δύο ή τρία να επιλέξει. Όλα τα βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη όποτε φεύγουμε από την αποστήθιση και συνδυάζουμε πηγές».

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών η Νίκη Κεραμέως επικαλέστηκε έρευνα σύμφωνα με την όποια 7,5/10 πολίτες θέλουν αξιολόγηση, 9/10 θέλουν νέες δεξιότητες, 7,5/10 ελαχίστη βάση εισαγωγής. «Η κοινωνία δεν ζητά, απαιτεί τις αλλαγές από τους πολιτικούς» τόνισε.

ΚΚΕ: Να ανασταλεί η απαράδεκτη ρύθμιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ για την δημοσιοποίηση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής αναφέρει:

"Η δημοσιοποίηση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής δείχνει ότι χιλιάδες παιδιά θα αποκλειστούν ακόμα και από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού για την είσοδο στα ΑΕΙ, εξαιτίας του απαράδεκτου νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ. Έτσι καταλαβαίνει η κυβέρνηση της ΝΔ την αναβάθμιση της παιδείας. Με νέους φραγμούς και εμπόδια στις νέες και στους νέους για την πρόσβαση στα ΑΕΙ. Αποδεικνύεται, επίσης, ότι ήταν και είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους μαθητές που μπαίνουν στα ΑΕΙ με “λευκή κόλλα”, αφού πολλά παιδιά κατέγραψαν υψηλές βαθμολογίες, αλλά αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα να δηλώσουν τα τμήματα και τις σχολές της επιλογής τους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ “κλείνει το μάτι” στην αγορά της κατάρτισης που βρίσκει νέο πεδίο κερδοφορίας, πατώντας πάνω στην ανάγκη της λαϊκής οικογένειας να μορφώσει τα παιδιά της, να πάρει τα κατάλληλα εφόδια για το μέλλον. Η εξέλιξη αυτή είναι συνέχεια των αλλεπάλληλων αρνητικών αλλαγών που έχουν νομοθετηθεί από τη ΝΔ και την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν μετατρέψει το Λύκειο σε ένα ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο που εξοντώνει το μυαλό και την ψυχή της νεολαίας. Το ΚΚΕ απαιτεί έστω την τελευταία στιγμή να ανασταλεί η απαράδεκτη ρύθμιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, να στηριχτούν ουσιαστικά όλα τα ΑΕΙ της χώρας, για να ικανοποιηθεί η ανάγκη για πρόσβαση σε αναβαθμισμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση".

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 62χρονη απέσπασε χιλιάδες ευρώ από ξένο λογαριασμό

Γκέλυ Μαυροπούλου: Έφυγε μόνη και ξεχασμένη

Βογιατζής: ο Τόλης Βοσκόπουλος δεν “έφυγε”, θα μείνει το στίγμα του (βίντεο)