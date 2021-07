Πολιτική

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: άρση της ασυλίας του αποφάσισε η Βουλή

Ζήτησε ο ίδιος από τους συναδέλφους τους να άρουν την ασυλία του προκειμένου να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη.

Δεκτή έγινε από τη Βουλή η αίτηση της εισαγγελικής αρχής για την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Κωνσταντίνου Μπογδάνου, μετά από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση η κυρία Θωμαρίτα Καλδάρα, γραμματέας του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Μάρκου Μπόλαρη.

Όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων Χαράλαμπος Αθανασίου, στην ονομαστική ψηφοφορία που διενεργήθηκε συμμετείχαν 238 βουλευτές. «Υπέρ» της άρσης ασυλίας του κ. Μπογδάνου τάχθηκαν 237 βουλευτές. Ένας βουλευτής ψήφισε «κατά». Ουδείς ψήφισε «παρών».

Νωρίτερα, ο κ. Μπογδάνος μιλώντας από το βήμα της Βουλής ζήτησε από τους συναδέλφους τους να άρουν την ασυλία του προκειμένου να οδηγηθεί στην τακτική δικαιοσύνη, ενώ υπογράμμισε ότι η μύνηση υπέκρυπτε πολιτικά κίνητρα, καθότι έγινε λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

