Υγεία - Περιβάλλον

ΜΑΚΟ Ρομποτική Ορθοπαιδική: Μέγιστη ακρίβεια στις επεμβάσεις γόνατος και ισχίου

Γράφει ο Κωνσταντίνος Δρετάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Η χρήση της ρομποτικής ορθοπαιδικής έχει αυξήσει απίστευτα την ακρίβεια των επεμβάσεων αρθροπλαστικής τα τελευταία χρόνια, της αντικατάστασης δηλαδή γόνατος και ισχίου.

Η εξελιγμένη τεχνολογία του ρομποτικού συστήματος ΜΑΚΟ Stryker μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανθρώπινων σφαλμάτων και να οδηγήσει σε άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα. Οι εφαρμογές της ρομποτικής ορθοπαιδικής είναι η αρθροπλαστική του ισχίου, η μερική αντικατάσταση τμήματος του γόνατος και η ολική αντικατάσταση του γόνατος. Τα χαρακτηριστικά σημεία που οδηγούν στην πολύ αυξημένη ακρίβεια είναι η υψηλής ανάλυσης χαρτογράφηση της άρθρωσης με αξονική τομογραφία και η προπαρασκευή για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με τους ρομποτικούς βραχίονες. Οι ασθενείς που ωφελούνται από την ρομποτική τεχνολογία σηκώνονται μέσα σε λίγες ώρες με πλήρη φόρτιση και αποδεδειγμένα έχουν λιγότερες ανάγκες από αναλγητικά και από παραμονή στο κρεβάτι.

Οι παθήσεις που οδηγούν σε ανάγκη επεμβάσεων αντικατάστασης γόνατος ή ισχίου είναι η οστεοαρθρίτδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η άσηπτη νέκρωση της άρθρωσης και η μετατραυματική αρθρίτιδα.

Η συνεισφορά του ρομποτικού συστήματος ΜΑΚΟ Stryker είναι πραγματικά μοναδική στις περιπτώσεις φθοράς τμήματος της άρθρωσης του γόνατος συνήθως μετά από τραυματισμούς μηνίσκων, χιαστών και χόνδρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιώντας τις αρχές του «Knee Preserving Strategy» αλλάζουμε μόνο το φθαρμένο τμήμα της άρθρωσης διατηρώντας το υγιές τμήμα ανέπαφο. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν μηδενική απώλεια αίματος και η αποκατάσταση είναι αξιοσημείωτα ταχύτερη. Οι επεμβάσεις αυτές είναι κατάλληλες και για νεότερους ασθενείς που έχουν σημαντική αθλητική δραστηριότητα.

Στις επεμβάσεις ολικής αντικατάστασης γόνατος με το σύστημα ΜΑΚΟ παρότι η επέμβαση στα βασικά σημεία μοιάζει με την κλασική αρθροπλαστική στην πραγματικότητα πρόκειται για μια επέμβαση με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, καταγραφή στοιχείων της κίνησης της άρθρωσης πριν την επέμβαση, καταγραφή και έλεγχος συνδεσμικής σταθερότητας και αυτόματη σύγκριση του αποτελέσματος διεγχειρητικά. Επίσης με ειδικό λογισμικό και τεχνητή νοημοσύνη εξαλείφει την πιθανότητα εκτέλεσης ανθρώπινου λάθους. Η ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική ισχίου είναι η καλύτερη μέθοδος αρθροπλαστικής στον κόσμο καθότι παρέχονται πληροφορίες για το μήκος και την στροφή του ισχίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα.

Η ρομποτική ορθοπαιδική χειρουργική οδηγεί τον ορθοπαιδικό χειρουργό σε ένα άριστο πραγματικά αποτέλεσμα, αλλά επίσης η ακριβής τοποθέτηση των εμφυτευμάτων οδηγεί σε μακροβιότητά τους για πολλές δεκαετίες. Είναι πλέον σημαντικό να φύγουμε από την παλιά λογική της άδικης καθυστέρησης της αντιμετώπισης των πασχόντων ασθενών. Όλοι αξίζουν το τεράστιο δώρο της κίνησης και μάλιστα χωρίς πόνο. Μπορούμε να αποκαταστήσουμε την κίνησή μας και μαζί την ανεξαρτησία μας.

Η νέα ρομποτική τεχνολογία ΜΑΚΟ βρίσκεται στο ΥΓΕΙΑ και σε άλλα 1000 νοσοκομεία του κόσμου μεταξύ των οποίων τα 750 βρίσκονται στις ΗΠΑ. Το ΥΓΕΙΑ είναι κέντρο εκπαίδευσης ΜΑΚΟ και ιατροί από όλο τον κόσμο παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα από Έλληνες ιατρούς.

















