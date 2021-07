Αθλητικά

Στην Ακρόπολη η Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα (εικόνες)

Τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, επισκέφθηκαν σήμερα, λίγες ημέρες πριν από την αναχώρησή τους για το Τόκιο μέλη της Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας, που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Στη συμβολική τους επίσκεψη, τους υποδέχθηκε και τους ξενάγησε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσία του υφυπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, του γενικού γραμματέα Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου, του καθηγητή Μανόλη Κορρέ, της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών Έλενας Κουντούρη και υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΠΟΑ.

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, υποδεχόμενη τους αθλητές: «Σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς και μεγαλύτερης συγκίνησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποδέχεσαι στην Ακρόπολη, μπροστά στον Παρθενώνα, τους αθλητές της Παραολυμπιακής μας Ομάδας. Όλους τους αθλητές μας που, όπου αγωνίζονται τιμούν την Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι για το έργο που έγινε στην Ακρόπολη. Για τον ανελκυστήρα, για τις διαδρομές. Γιατί πλέον, αυτό το σύμβολο του Δυτικού Πολιτισμού μπορεί να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με αναπηρία, από το σύνολο της κοινωνίας, τους Έλληνες και τους ξένους επισκέπτες της Ακρόπολης. Το δικαίωμα της πρόσβασης στον Πολιτισμό δεν μπορεί να αφορά κάποιους. Πρέπει να αφορά όλη την κοινωνία. Σήμερα, η χαρά, το χαμόγελο και τα λόγια που ακούσαμε από τους Παραολυμπιονίκες μας, νομίζω, ότι είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλους τους συνεργάτες μου. Για όλους όσους συνέβαλαν προκειμένου να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα προσβασιμότητας στην Ακρόπολη. Την Επιστημονική Επιτροπή της Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. Αυτή η μέρα μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία και βέβαια, όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι οι αθλητές μας θα γυρίσουν και από το Τόκιο με πολλά μετάλλια».

Οι αθλητές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τις αναβαθμισμένες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Χρησιμοποίησαν τον ανελκυστήρα πλαγιάς και τις νέες διαδρομές για να περιηγηθούν στα μνημεία του Ιερού Βράχου. Οι περισσότεροι δήλωσαν τον ενθουσιασμό τους, καθώς ήταν η πρώτη τους επίσκεψη στην Ακρόπολη, αφού μέχρι σήμερα, δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο. Άλλοι μίλησαν για το όνειρό τους, που έγινε πραγματικότητα και εξέφρασαν τη χαρά τους ότι μπορούν πλέον να επισκέπτονται συχνά τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της χώρας.

